كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين

انتصر الأهلي والزمالك في دور المحترفين لكرة اليد، في إطار مباريات المرحلة الأولي موسم 2022/2023.

وفاز الزمالك على سموحة بنتيجة 35-25.

بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 15-10 للزمالك.

وقرر الجهاز الفني للزمالك منح الفريق راحة لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل.

وذلك استعدادا للمباراة القادمة مع جزيرة الورد والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءا على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك.

في المقابل فاز الأهلي بنتيجة 28-16 على الأولمبي في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

فوز يأتي بعد انتصار الأهلي أمس على سموحة بنتيجة 25-24.