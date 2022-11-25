مؤتمر رينار: مباراة بولندا أصعب من الأرجنتين لهذا السبب.. وموقف الفرج وبدائل الشهراني

شدد هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية على صعوبة مباراة فريقه ضد بولندا ضمن الجولة اثلانية من دور المجموعات.

ويلعب منتخب السعودية ضد نظيره البولندي غدا السبت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي: "لقد كنت فخورا بما حدث أمام الأرجنتين ومباراة بولندا ستكون أصعب بالنسبة لزوجتي لأن أهلها من بولندا ولكنها غدا سترتدي قميص منتخب السعودية لا تقلقوا".

وأضاف " نعرف جيدا الخصم من خلال متابعة تسجيلات الفيديو ربما شاهدنا 3 مقاطع لمنتخب بولندا كما فعلنا مع منتخب الأرجنتين ونتعامل مع خصومنا بنفس الطريقة".

وواصل "ياسر الشهراني غادر بعد ساعات من مباراة الأرجنتين وخضع لجراحة أولى في البنكرياس وسيخضع اليوم لعدة جراحات في الوجه. سوف نفكر فيه ونلعب من أجله وأملك عدة خيارات لتعويضه تتمثل في سعود عبد الحميد وسلطان الغنام ومحمد البريك".

وغادر الشهراني مدينة الدوحة القطرية صوب عاصمة السعودية الرياض عقب مغادرة معسكر المنتخب والخروج من قائمة كأس العالم 2022.

وأعلن المنتخب السعودي إجراء الشهراني عملية جراحية في غدة البنكرياس تكللت بالنجاح.

واصطدم ياسر الشهراني بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين والسعودية.

وكشف المدرب الفرنسي"سلمان الفرج لن يشارك ضد بولندا وصعب عليه المشاركة مجددا في كأس العالم وهذاشيء مؤسف لأنه قائد لنا ولاعب مهم ولكن الأمر تتكرر مع المنتخبات الأخرى في خلال كأس العالم مثل نيمار وكذلك غاب ساديو ماني غاب عن السنغال. الآن علينا أن نمضي قدما وسالم الدوسري لاعب رائع وسيكون قائد رائع كذلك".

وتعرض الفرج للإصابة خلال مواجهة الأرجنتين وغادر الملعب بعد الشوط الأول وحل نواف العابد بدلا منه.

وشدد "كيف بإمكان مدرب فريقه في الترتيب 51 (السعودية) لمدرب منتخب بلاده في التصنيف 29 (بولندا) على مستوى العالم. أنا متواضع ولا يمكنني ان أنصح المدربين الآخرين من الأفضل أن أركز على فريقي".

وتابع "لقد قلت من قبل مباراة الأرجنتين مباراة واحدة من بين 3 مباريات أسساسية علينا أن نلعبهم الأمر الإيجابي أهم شيء أن نتأهل للدور المقبل. في هذه اللحظة نحن نركز عل اللعب لم يتيغر أي شيء.

وأكمل "أنا مدرب منذ 20 سنة ودائما أبحث عن طرق لتحفيز اللاعبين وقد تنجح في بعض الأوقات وتخفق في البعض الآخر. أنا أصرخ وأتحدث بعصبية شديدة ولا أريد وضع نفسي في هذا الموقف".

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وأصبح منتخب السعودية ثاني منتخب عربي يفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العالم بعد الجزائر عام 1982 على تشيلي والأول منذ 40 عاما.