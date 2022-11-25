بعد 13 شهرا فقط.. فرج عامر يعود لرئاسة نادي سموحة

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 21:15

كتب : هاني العوضي

فرج عامر رئيس سموحة

عاد فرج عامر إلى منصب رئيس نادي سموحة السكندري بالفوز بانتخابات مقعد الرئيس والتي أقيمت اليوم الجمعة.

وصوّت 18973 عضوا في انتخابات رئيس النادي، جاءت منها 18762 صحيحة.

وحصد فرج عامر على 8443 صوتا متفوقا على وليد عرفات الذي سيترك مقعده بعدما حصد 5832 صوتا.

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وحل محمد مجاهد في المركز الثالث برصيد 4449 صوتا، فيما حصد هاني الباهي 15 صوتا وأحمد الصغير 14 ورفعت مرسي 9.

وسبق أن فاز وليد عرفات برئاسة مجلس إدارة نادي سموحة بشكل رسمي في أكتوبر من العام الماضي، بعد الفوز بالانتخابات أمام منافسه فرج عامر رئيس النادي السابق.

وحينها رحل فرج عامر عن رئاسة سموحة بعد 23 عاما على رأس مجلس إدارة النادي السكندري، والآن يعود من جديد.

فرج عامر سموحة
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