قطر تودع كأس العالم 2022

ودّع منتخب قطر منافسات كأس العالم 2022 بشكل رسمي بعد تعادل هولندا والإكوادور.

وأصبح منتخب قطر ثاني دولة تستضيف كأس العالم عبر التاريخ وتودع من دور المجموعات بعد جنوب إفريقيا في 2010.

كما أصبح أول منتخب مُضيف يتعرض للإقصاء من كأس العالم بعد جولتين فقط من دور المجموعات.

وخسر منتخب قطر في الافتتاح من الإكوادور بنتيجة 2-0، ليصبح أول مُضيف يخسر المباراة الافتتاحية.

كأس العالم - قطر.. حانت لحظة الحقيقة

ثم تبعها بخسارة من السنغال بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية، ومع تعادل هولندا والإكوادور انتهت حظوظ العنابي في المنافسة، بتذيل الترتيب دون نقاط.

وسيخوض منتخب قطر مباراته الأخيرة في كأس العالم بلقاء هولندا على استاد البيت يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة مساءً.

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وعلى عكس المتوقع انتهت تجربة قطر سريعا في المونديال العربي.

العنابي الذي بدأ منذ 2013 بناء جيل جديد من أجل كأس العالم تحت قيادة الإسباني فيليكس سانشيز نافس فقط لمدة 6 أيام.

سانشيز بدأ المسيرة مع منتخب تحت 19 عاما فحصد لقب كأس آسيا للشباب في 2014، وظل مستمرا حتى 2017.

ثم تولى قيادة نفس الجيل لكن بقميص المنتخب الأولمبي والأول.

في 2019 حصد ثمار ما زرعه وتوج لأول مرة بلقب كأس آسيا.

ومن أجل مزيد من الاستعداد لكأس العالم 2022، شارك المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2019 وودع من الدور الأول.

ثم شارك في الكأس الذهبية 2021 ووصل للمربع الذهبي لمسابقة أمريكا الشمالية.

ونافس أيضا المنتخبات الأوروبية في تصفيات كأس العالم بمجموعة ضمت البرتغال وصربيا.

والآن انتهت التجربة القطرية في كأس العالم وأمامهم 90 دقيقة لتقديم أداءً مغايرا وتحسين الصورة أمام هولندا.