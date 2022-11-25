سيسيه بعد الرقم التاريخي: لم أطلب من اللاعبين تفادي الإنذارات

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

أليو سيسيه - قطر والسنغال - كأس العالم 2022

حقق أليو سيسيه مدرب السنغال إنجازا تاريخيا بالفوز على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في كأس العالم 2022.

وبات سيسيه أول مدرب إفريقي في التاريخ يفوز بمباراتين في كأس العالم، بعد فوز السنغال على بولندا 2-1 في مونديال 2018.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "يجب أن نفكر في المقاربة الصحيحة للمباراة الأخيرة. نحن بحاجة لفرصة التأهل إلى دور الـ 16".

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وأضاف "تركيزنا يجب أن يكون أفضل، حيث كان بمقدورنا تفادي الهدف الذي تلقيناه من قطر، ولكن مباراة الإكوادور ستكون مختلفة".

وأوضح "بدأنا الشوط الأول وتقدمنا 2-0 ثم عانينا قليلا لأن قطر باتت أكثر شراسة وقللت الفارق".

وتابع سيسيه "ولكن مجددا كنا أفضل في التحولات وسجلنا هدفا ثالثا حاسما".

وواصل المدرب "الفريق فعل ما طلبته. العمل الجماعي هو الأساس. من الصعب تعويض ساديو ماني، ولكن في النهاية هذه رياضة جماعية".

وأخيرا أوضح سيسيه فيما يخص البطاقات الصفراء "لم أطلب من اللاعبين اللعب بحذر. البطاقات الصفراء هي قرار الحكم".

وأتى السؤال هنا من وحي 2018، حين غادر أسود التيرانجا البطولة بفارق الإنذارات عن اليابان بعد التساوي في كل شيء.

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ويملك منتخب السنغال 3 نقاط من انتصاره الأول على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بعد خسارته أمام هولندا بهدفين دون رد.

ويملك منتخبا هولندا والإكوادور 4 نقاط في الصدارة المشتركة، ويحتاج أسود التيرانجا للفوز على الإكوادور في الجولة الأخيرة يوم 29 نوفمبر على استاد خليفة الدولي في الخامسة مساء.

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