كوليبالي: هدف قطر يعلمنا ضرورة الحذر.. وهذا ما نريد فعله لأجل ماني

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

هولندا - السنغال - كاليدو كوليبالي

تحدث كاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال عن فوز فريقه على البلد المضيف قطر في ثاني جولات دور المجموعات من كأس العالم 2022.

وقال كوليبالي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "سجلنا في لحظة جيدة. سيطرنا على هذه المباراة وعلمنا أن منتخب قطر سيلجأ للدفاع المتأخر حتى يستغل المرتدات".

وأضاف "تعاملنا مع المرتدات بشكل جيد. من السيئ أننا تلقينا هدفا من قطر لأن كأس العالم يلعب على التفاصيل الصغيرة".

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وأوضح "اعتقدنا أنه لا يوجد خطر ولكن لا، هذا يظهر لنا أن اليقظة الدائمة ضرورية حتى النهاية".

وتابع كوليبالي "إنها ردة فعل جيدة بعد الخسارة أمام هولندا في المباراة الأولى. قدمنا مباراة جيدة وقتها ولكننا خسرنا".

وواصل "من الجيد أن تقدم مباراة جيدة، ولكن حين تخسر لا تنال أي نقاط. اليوم نواصل الحلم".

وعن غياب ساديو ماني نجم الفريق بداعي الإصابة قال كوليبالي: "ساديو يريد التواجد معنا في كأس العالم. للأسف لم يتمكن من ذلك بسبب إصابته، ولكنه دائما هنا، يساعدنا ويحفزنا".

واختتم "لقد كان لاعبا حاسما في تأهلنا، وخسارته تؤذينا، ولكن من الجيد أن نقدم مثلما قدمنا اليوم في الملعب، ونتمنى أن نمنحه إجابة أخرى جيدة في المباراة الثالثة".

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ويملك منتخب السنغال 3 نقاط من انتصاره الأول على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بعد خسارته أمام هولندا بهدفين دون رد.

ويملك منتخبا هولندا والإكوادور 4 نقاط في الصدارة المشتركة، ويحتاج أسود التيرانجا للفوز على الإكوادور في الجولة الأخيرة يوم 29 نوفمبر على استاد خليفة الدولي في الخامسة مساء.

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