كأس العالم - فالنسيا يجاور الثلاثي التاريخي

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

احتفال إينير فالنسيا بهدفه في شباك هولندا

واصل إينر فالنسيا قائد منتخب الإكوادور تحقيق الأرقام التاريخية في منافسات بطولة كأس العالم.

وسجل فالنسيا هدف التعادل لمنتخب الإكوادور في شباك هولندا خلال المباراة التي انتهت 1-1 ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

ورفع فالنسيا رصيده من الأهداف خلال النسخة الحالية إلى 3 أهداف ليتصدر ترتيب كأس العالم 2022 حتى الآن.

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وبات فالنسيا رابع لاعب يسجل في ست مباريات متتالية من كأس العالم لينضم إلى الثلاثي التاريخي إيزيبيو (البرتغال)، باولو روسي (إيطاليا)، أوليج سالينكو (روسيا).

ولم يسجل أي لاعب أهدافاً في كأس العالم منذ نسخة 2014 أكثر من فالنسيا مع أنه لم يشارك في بطولة 2018. فقط ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو سجلا أهدافاً في دور المجموعات بقدر فالنسيا في هذه الفترة.

أماريليوس

وبالعودة إلى مسيرته مع منتخب بلاده الإكوادور المعروف بـ "أماريليوس" أي اللون الأصفر، نجح فالنسيا في تسجيل 3 أهداف في نسخة كأس العالم 2014، لتستمر أهدافه الدولية مع منتخب بلاده.

وفي 8 أكتوبر 2021، في مباراة تصفيات كأس العالم 2022 ضد بوليفيا، سجل فالنسيا هدفيه الدوليين رقم 32 و33، ليصبح أفضل هداف للمنتخب الإكوادوري على الإطلاق.

وسجل فالنسيا هدفي الإكوادور في 20 نوفمبر في فوزه 2-0 على مضيف البطولة قطر في المباراة الافتتاحية قبل أن يضيف هدف جديد في شباك هولندا في كأس العالم 2022.

وبذلك أصبح الهداف القياسي للإكوادور في نهائيات كأس العالم، برصيد 6 أهداف.

ونجح في فك لشراكة مع أجوستين ديلجادو صاحب الـ 3 أهداف بدوره بعدما تجاوزه/ وحصل فالنسيا البالغ من العمر 33 عاما على جائزة رجل المباراة الأولى في المونديال.

وسُجل أول هدف في نسخة مونديالية من ركلة جزاء لأول مرة عبر التاريخ، وهي أول ركلة جزاء تُحتسَب للإكوادور طوال تاريخها في كأس العالم.

منتخب الإكوادور كأس العالم 2022 إينير فالنسيا
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