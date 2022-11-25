تشكيل إنجلترا - مباراة ماجواير رقم 50.. كين يقود الهجوم أمام أمريكا
الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 20:01
كتب : FilGoal
أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا تشكيل فريقه لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في ثاني جولات دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.
ويخوض هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد مباراته الدولية رقم 50.
وجاء تشكيل الأسود الثلاثة كالتالي:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
خط الدفاع: كيران تريبيير - هاري ماجواير - جون ستونز - لوك شاو
خط الوسط: ديكلان رايس – ماسون ماونت – جود بيلينجهام
خط الهجوم: رحيم سترلينج – هاري كين – بوكايو ساكا
وتغلب منتخب إنجلترا على إيران بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى.
فيما تعادل منتخب أمريكا مع ويلز بهدف لكل فريق.
وفي الجولة الثانية تغلب منتخب إيران على ويلز بهدفين دون رد.
بذلك يملك إنجلترا وإيران 3 نقاط لكل منهما، فيما يتساوى الأمريكان والويلزيون بنقطة لكل منهما.
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