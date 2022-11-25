مدرب قطر: أظهرنا ما يمكننا فعله.. كان من المهم تغيير صورة الافتتاح

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

فيليكس سانشيز - قطر والسنغال - كأس العالم 2022

أشاد فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر بالمستوى الذي أظهره الفريق رغم الخسارة أمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022.

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بالتأكيد النتيجة هي الشيء الرئيسي، ولكننا لعبنا جيدا. اليوم أظهرنا ما يمكننا فعله، وأصبحنا فريقا تنافسيا".

وأضاف "يجب أن ننسى بشأن النتيجة ونتحضر للمباراة المقبلة ضد هولندا بأفضل طريقة ممكنة".

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وأوضح "كان من المهم لنا أن نغير الصورة التي تركناها في مباراة الافتتاح، وفعلنا ذلك".

وتابع سانشيز "نعلم من نحن ونعرف أن لدينا حدود معينة، ولكننا لعبنا جيدا".

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ويتواجد منتخب قطر في موقف معقد، إذ يملك فرصة حسابية صعبة للغاية من أجل التأهل، تنتهي رسميا بفوز هولندا على الإكوادور أو تعادلهما.

وسيصبح منتخب قطر ثاني فريق بلد مضيف يخرج من الدور الأول بعد جنوب إفريقيا 2010.

وخسر العنابي أمام الإكوادور بهدفين دون رد في الافتتاح، ثم خسر 3-1 أمام السنغال.

ويلعب مباراته الأخيرة ضد هولندا يوم 29 نوفمبر في الخامسة مساء على استاد البيت.

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