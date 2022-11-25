كأس العالم - صاحب هدف قطر الأول على الإطلاق: تنتابني مشاعر مختلطة

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 19:30

كتب : FilGoal

محمد مونتاري - قطر والسنغال - كأس العالم 2022

أبدى محمد مونتاري لاعب منتخب قطر تملك مشاعر مختلطة منه عقب تسجيله أول هدف بتاريخ بلاده في كأس العالم والذي تزامن مع الخسارة أمام السنغال 3-1.

وقال مونتاري عقب المباراة: "إنها مشاعر مختلطة كما قلت".

وأوضح "من الرائع أن أسجل أول هدف لنا في هذه البطولة، ولكننا خسرنا في النهاية".

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وتابع "إنها المرة الأولى لنا، وهي تجربة سنأخذ منها الإيجابيات".

ويأتي لاعب الدحيل الحالي من أصول غانية، حيث بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية "جولدن لايونز سوكر" ثم هاجر إلى قطر حين تم اختياره بواسطة أكاديمية "أسباير".

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ولعب مونتاري مباراته الدولية الأولى مع قطر في ديسمبر 2017 أمام إستونيا وديا، وسجل في هذه المباراة الأولى.

وخسر منتخب قطر مباراة الافتتاح أمام الإكوادور بهدفين دون رد، ثم خسر أمام السنغال لتتعقد حظوظه في التأهل ويصبح أقرب إلى الخروج الرسمي.

ويلعب العنابي المباراة الأخيرة أمام هولندا يوم 29 نوفمبر على استاد البيت في الخامسة مساء.

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