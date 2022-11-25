مؤتمر إريكسن: تكييف الهواء غريب.. وكان يمكننا الاستفادة من زيادة الوقت أمام تونس

تحدث كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك عن تكييف الهواء في الملاعب قبل مواجهة فرنسا ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم 2022 في قطر.

وقال إريكسن في المؤتمر الصحفي: "نتدرب في وقت متأخر ولذلك لا تمثل لنا درجة الحرارة المرتفعة أي مشكلة".

وأضاف "خلال المباراة لم نشعر بارتفاع درجة الحرارة بسبب تكييف الهواء في الملعب. يبدو الأمر غريبا في حد ذاته (وجود تكييف داخل الملعب)".

وأوضح "تبدو أرضية الملعب رطبة، وهناك شيء ما في الأكسجين. حين نركض يصبح التنفس الطبيعي أكثر صعوبة من المعتاد، ولكن الأمر صعب عموما لأننا في قطر".

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ولعب إريكسن 90 دقيقة كاملة في المباراة الماضية أمام تونس، للمرة الأولى في بطولة دولية رئيسية منذ تعرضه للأزمة القلبية الشهيرة في يورو 2020.

وعن ذلك قال لاعب مانشستر يونايتد: "لقد مر بعض الوقت. الأمر يتعلق بي كلاعب الآن، أنا سعيد بالعودة".

وأخيرا عن الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي شهد زيادة واضحة في كأس العالم، أبدى إريكسن اندهاشه من الأمر.

وقال اللاعب: "لم نسمع عن ذلك من قبل. حين عقد اجتماع الحكام قبل كأس العالم لم يقل أحد أي شيء".

واختتم "كان يمكن ذكر ذلك الأمر لأنه يلعب الآن دورا كبيرا. حظينا بـ 5 دقائق من الوقت البديل أمام تونس وكان يمكننا الاستفادة من المزيد".

وانتهت مباراة الدنمارك وتونس بالتعادل السلبي، فيما تغلب منتخب فرنسا على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

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