كرنفال كأس العالم - سجل هدفا مصيريا أمام مصر.. بولاي ديا رجل مباراة قطر والسنغال

تألق بولاي ديا مهاجم السنغال خلال مواجهة منتخب بلاده ضد قطر ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم.

وفاز منتخب السنغال على قطر بنتيجة 3-1 ليحقق أسود التيرانجا الفوز الأول بكأس العالم 2022

وافتتح بولاي ديا أهداف المباراة في الدقيقة 41.

وحصل صاحب الـ26 عاما حصل على رجل مباراة السنغال وقطر.

أرقام بولاي ديا في مواجهة قطر

عدد الدقائق: 90

لمس الكرة: 30

دقة التمريرات: 70%

أهداف: 1

لمعرفة بولاي ديا أكثر وزملائه الـ25 في كرنفال كأس العالم 2022.

انضم بولاي ديا لصفوف ساليرنتانا الإيطالي بداية الموسم الجاري معارا من فياريال الإسباني.

وولد صاحب الـ26 عاما في فرنسا لكنه لم يلعب لأي منتخب من منتخباتها وبدأ مسيرته الدولية مع السنغال في أكتوبر 2020 خلال خسارة ودية من المغرب.

ترجع محطته الدولية الأبرز في التاسع والعشرين من مارس الماضي، حيث سجل هدفا مصيريا في شباك منتخب مصر، قاد بلاده لركلات الترجيح التي قادته بدورها إلى كأس العالم.

انتصار ثمين

والتقى منتخب قطر بمنافسه السنغال في ملعب الثمامة في ثاني جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح بولاي ديا أهداف المباراة في الدقيقة 41.

وأضاف فامارا دييدهيو الهدف الثاني لأسود التيرانجا في الدقيقة 48.

وسجل بامبا ديانج الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة 84.

وقلص منتخب قطر النتيجة في الدقيقة 78 عن طريق محمد مونتاري.

بتلك النتيجة حصد منتخب السنغال أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة ليحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف ولقاء أكثر من الإكوادور الثاني وهولندا صاحبة الصدارة.

فيما لم يحصد منتخب قطر أي نقطة ليقبع في المركز الرابع والأخير في المجموعة.