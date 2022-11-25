بي إن: الإصابة تحرم المغرب من مزراوي أمام بلجيكا

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

نصير مزراوي

سيغيب نصير مزراوي لاعب المغرب وبايرن ميونيخ عن مباراة منتخب بلاده أمام بلجكيا بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب المغرب ضد نظيره البلجيكي يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وبحسب "بي إن سبورتس" فإن مزراوي تعرض للإصابة بتورم في العظم العلوي للورك ما يعني غيابه عن لقاء بلجيكا المقبل.

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وكان مزراوي قد تعرض للإصابة خلال مباراة المغرب وكرواتيا ولم يستطع استكمال المباراة، إذ حل يحيى عطية الله بدلا منه.

وتعادل منتخب المغرب مع كرواتيا سلبيا بدون أهداف ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

فيما فاز منتخب بلجيكا على حساب كندا بهدف دون رد ضمن الجولة ذاتها.

ويتصدر منتخب بلجيكا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط يليه المغرب وكرواتيا بنقطة لكل منهما ثم كندا بصفر من النقاط.

منتخب المغرب منتخب بلجيكا
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