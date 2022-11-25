مؤتمر لوريس: الدنمارك هزمتنا مرتين في 4 أشهر.. وهكذا عوضنا غياب بوجبا وكانتي

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 18:59

كتب : FilGoal

هوجو لوريس - فرنسا وسويسرا - يورو 2020

حذر هوجو لوريس قائد منتخب فرنسا من خطورة التساهل مع الدنمارك قبل لقاء الفريقين في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022.

وقال لوريس في المؤتمر الصحفي: "قلت في عدة مناسبات إنه فريق يُقلَّل من تقديره. نحن نتحدث فقط عن 4 أشهر، هذه ليست فترة طويلة، بين يونيو وسبتمبر تغلبوا علينا مرتين".

وتعرض منتخب فرنسا لخسارتين على يد الدنمارك 2-1 في العاصمة الفرنسية باريس و2-0 في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وذلك في دوري الأمم الأوروبية.

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وأضاف "إنها مسابقة مختلفة، ولكنها تمنحك فكرة عن مستوى الفريق الدنماركي. إنه فريق رائع ويمكنه التغلب على الأفضل، لذلك أتت الخسارتين كإنذار لإيقاظنا".

وأوضح "لا يمكننا القول بإننا لا نعرفهم، ولا نحتاج لأي حافز إضافي في هذه المرحلة من البطولة".

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وأشاد لوريس بمستوى أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس، الذي يلعب في ظل إصابات متعددة بين صفوف الديوك، أبرزها نجولو كانتي وبول بوجبا.

وقال لوريس عن ذلك: "قيل الكثير عن غياب كانتي وبوجبا وهما محركان رئيسيان لنا في السنوات الأخيرة، ولكن يمكن للبعض أن ينسى وجود لاعبين يمكنهم الظهور والتحلي بالنضج والخبرة لأخذ هذا الدور القيادي".

وأضاف "أدريان يملك ذلك، فنحن نعرف جودته، وهذه فرصته في كأس العالم. أتته الفرصة في التوقيت الصحيح، ولقد أظهر ذلك أمام أستراليا".

وأوضح "لقد سجل الهدف الأول، وصنع هدفا لأوليفييه (جيرو)، هذا يظهر التأثير الذي يمكنه أن يحدثه على الفريق".

وتابع "نحن نعرف كم هو موهوب، ولكنه أيضا يعمل بكل جهده. أنا واثق أنه سيساعدنا للمضي قدما إلى أبعد نقطة ممكنة".

ولعب رابيو دورا رئيسيا في فوز الديوك على أستراليا 4-1 في المباراة الأولى، حيث تعادل لبلاده بعد تقدم كريج جودوين، ثم صنع أول هدفي جيرو في المباراة.

وبات رابيو أول لاعب فرنسا يسجل ويصنع في أول مباراة مونديالية له منذ كريستوف دوجاري أمام جنوب إفريقيا في نسخة 1998.

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أيضا تحدث لوريس عن عودة رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد إلى صفوف المنتخب الفرنسي بعد تعافيه من الإصابة.

وقال القائد: "إنه يجلب الراحة النفسية والهدوء والخبرة للفريق. إنه قوة هادئة، وهو قائد أيضا. لقد كان هنا لسنوات عديدة، وله دور هام للغاية في الفريق".

واختتم "حين نخوض مباريات هامة مثل مباراة الغد، نكون بحاجة لكل قوانا. فاران هنا وجاهز لمساعدة الفريق، وهذا جيد لنا".

ويلعب منتخب فرنسا مع الدنمارك غدا -السبت- في السادسة مساء على استاد 974.

وتعادل منتخب الدنمارك في المباراة الأولى مع تونس بدون أهداف.

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