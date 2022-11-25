مؤتمر لاعب بولندا: ليفاندوفسكي لديه أهدافه الفردية ولكن

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

تحدث يان بيدناريك مدافع أستون فيلا ومنتخب بولندا عن زميله المهاجم روبرت ليفاندوفسكي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022.

وقال بيدناريك في المؤتمر الصحفي: "روبرت ليفاندوفسكي هو قائدنا، وهو مهاجم ويريد تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".

وأضاف "بالنسبة له، مصلحة الفريق هي الأولوية القصوى، فهو يريد لنا الفوز".

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب بولندا - عن التاريخ الذي يكتبه المنتصر وتكميم أفواه الصحافة قبل مواجهة السعودية مؤتمر تاتا مارتينو: أنا أرجنتيني ولكني أعمل من أجل المكسيك.. وسأفعل المستحيل قائد منتخب قطر: الأخطاء كلفتنا كثيرا.. وظهرنا بشكل أفضل أمام السنغال لاعب قطر: أعتذر للجمهور وعلينا تعديل الأخطاء

وأوضح "إنه يخبئ كبرياءه في جيبه، ويركز حقا على العمل بكل قوته".

وتابع بيدناريك "ليس من المهم له أن يسجل أو لا، هو فقط يريد فوزنا بالمباراة".

وواصل المدافع "لديه هدف فردي، ولكني مقتنع أنه يضع نجاح الفريق في المرتبة الأولى".

واختتم "إنه أفضل مهاجم في العالم. أتمنى أن يقودنا للفوز. لا أعلم ما إذا كان سيسجل أم لا، ولكن الأهم لنا هو الفوز".

كأس العالم - بولندا.. ماكينة الأهداف وحدها لا تكفي

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة الثالثة بفوز صادم على الأرجنتين، فيما يملك منتخبا بولندا والمكسيك نقطة لكل منهما.

وتقام مباراة بولندا والسعودية في الثالثة عصر الغد -السبت- 26 نوفمبر على استاد المدينة التعليمية.

تعرف على معلومات عن بيدناريك وجميع لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول

روبرت ليفاندوفسكي كأس العالم 2022 كأس العالم قطر 2022 منتخب بولندا يان بيدناريك
نرشح لكم
مؤتمر مدرب تونس: سنبني على ايجابيات المباراة الأولى.. وهذه نقطة قوة أستراليا نيمار: لو كان الأمر بيدي لاخترت البرازيل.. لن أسقط أبدا مؤتمر الشهري: الحصول على سيارة عقب الفوز على الأرجنتين؟ نحن نلعب من أجل بلدنا مؤتمر رينار: مباراة بولندا أصعب من الأرجنتين لهذا السبب.. وموقف الفرج وبدائل الشهراني كرنفال في الجول – "بدأ في القرية".. دي يونج رجل مباراة هولندا والإكوادور قطر تودع كأس العالم 2022 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (0) - (0) أمريكا سيسيه بعد الرقم التاريخي: لم أطلب من اللاعبين تفادي الإنذارات
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب تونس: سنبني على ايجابيات المباراة الأولى.. وهذه نقطة قوة أستراليا دقيقة | قطر 2022
كأس مصر - موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق 21 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك أمام المصري.. القنوات الناقلة والمعلق 29 دقيقة | الكرة المصرية
نيمار: لو كان الأمر بيدي لاخترت البرازيل.. لن أسقط أبدا 43 دقيقة | قطر 2022
كأس مصر - عبد العزيز السيد حكما لمباراة الزمالك والمصري 46 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر الشهري: الحصول على سيارة عقب الفوز على الأرجنتين؟ نحن نلعب من أجل بلدنا ساعة | قطر 2022
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين ساعة | كرة يد
مؤتمر رينار: مباراة بولندا أصعب من الأرجنتين لهذا السبب.. وموقف الفرج وبدائل الشهراني ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 4 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية