مؤتمر لاعب بولندا: ليفاندوفسكي لديه أهدافه الفردية ولكن

تحدث يان بيدناريك مدافع أستون فيلا ومنتخب بولندا عن زميله المهاجم روبرت ليفاندوفسكي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022.

وقال بيدناريك في المؤتمر الصحفي: "روبرت ليفاندوفسكي هو قائدنا، وهو مهاجم ويريد تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".

وأضاف "بالنسبة له، مصلحة الفريق هي الأولوية القصوى، فهو يريد لنا الفوز".

وأوضح "إنه يخبئ كبرياءه في جيبه، ويركز حقا على العمل بكل قوته".

وتابع بيدناريك "ليس من المهم له أن يسجل أو لا، هو فقط يريد فوزنا بالمباراة".

وواصل المدافع "لديه هدف فردي، ولكني مقتنع أنه يضع نجاح الفريق في المرتبة الأولى".

واختتم "إنه أفضل مهاجم في العالم. أتمنى أن يقودنا للفوز. لا أعلم ما إذا كان سيسجل أم لا، ولكن الأهم لنا هو الفوز".

كأس العالم - بولندا.. ماكينة الأهداف وحدها لا تكفي

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة الثالثة بفوز صادم على الأرجنتين، فيما يملك منتخبا بولندا والمكسيك نقطة لكل منهما.

وتقام مباراة بولندا والسعودية في الثالثة عصر الغد -السبت- 26 نوفمبر على استاد المدينة التعليمية.

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