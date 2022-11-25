مؤتمر مدرب بولندا - عن التاريخ الذي يكتبه المنتصر وتكميم أفواه الصحافة قبل مواجهة السعودية

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

تشيسواف ميخنيفيتش

تحدث تشيسواف ميخنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا عن المواجهة المرتقبة أمام السعودية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس العالم 2022.

وقال ميخنيفيتش في المؤتمر الصحفي: "نعرف طبيعة المباراة ومستواها وما نلعب لأجله. أنا مقتنع بأننا سنلعب مباراة جيدة".

وأضاف "نحن نشعر بالهدوء من الداخل، ولن نخضع للضغط وسنخوض المباراة بأذهان صافية".

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وأوضح "نعرف نقاط قوة السعودية، ونعرف أيضا نقاط قوتنا".

وأشار المدرب إلى مباراة المكسيك الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي، وأثارت العديد من الانتقادات.

وقال ميخنيفيتش: "الخاسرون يتحدثون عن أسلوب اللعب. أحدهم يخسر ويقول: لقد لعبنا جيدا، وكان لدينا بعض الفرص. لا أحد يهتم لأن التاريخ يكتبه المنتصرون، ونريد كتابة تاريخنا بالأفعال وليس بالأقوال".

وتابع "نريد اللعب بشجاعة. لن يكون هناك أي خوف من نتيجة المباراة الأولى. سنلعب مباراة جيدة، ولكن هذا لا يعني وحده أننا سنفوز".

وأهدر روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء أمام المكسيك، ولكن هذا لم يغير وضعه بالنسبة للمدرب الذي قال: "حين يتعلق الأمر بركلات الجزاء، روبرت لا يزال الرقم واحد".

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وأثارت صحيفة "برزيجالد سبورتوفي" جدلا على هامش المؤتمر، حيث عنونت تقريرها: "ميخنيفيتش كمم أفواهنا".

وأوضحت الصحيفة أن كوبا كفايتكوفسكي المسؤول الإعلامي أمر بتوجيه أسئلة فقط عن مباراة السعودية، موضحا أن المدرب لن يرد على أي أسئلة أخرى.

جاء ذلك بعد أن اتهم ميخنيفيتش بعض الصحفيين بسوء النية المتعمد تجاه الجهاز الفني، حين سُئل عن نظام الركلات الثابتة الذي لم يكن مفيدا في مباراة المكسيك، ليرد

قائلا: "لن أعلم اللاعبين كرة القدم في 3 أيام، ولن أحول الماء إلى نبيذ".

بعد أن قرأ المدرب ما قيل لاحقا، بات معتقدا أن الصحفيين تعمدوا إساءة تفسير كلماته، كما لو كان لا يحترم مهارة لاعبيه.

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة الثالثة بفوز صادم على الأرجنتين، فيما يملك منتخبا بولندا والمكسيك نقطة لكل منهما.

وتقام مباراة بولندا والسعودية في الثالثة عصر الغد -السبت- 26 نوفمبر على استاد المدينة التعليمية.

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