مؤتمر تاتا مارتينو: أنا أرجنتيني ولكني أعمل من أجل المكسيك.. وسأفعل المستحيل

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

تاتا مارتينو - مدرب المكسيك

شدد تاتا مارتينو المدير الفني لـ منتخب المكسيك أن جنسيته الأرجنتينية لن تؤثر عليه قبل لقاء الغد في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخبان لحساب المجموعة الثالثة غدا السبت في التاسعة مساءً على ملعب لوسيل.

وقال تاتا مارتينو في المؤتمر الصحفي: "نضع في اعتبارنا السيناريوهات، وهو ما سيحدث مجددا غدا".

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وأضاف "أعلم أهمية المباراة، مستقبل المنتخبين على المحك، أعمل المستحيل من أجل فوز المكسيك، ونريد الأفضل لها".

وواصل "ما يمثل نقطة مفتاحية أن نلعب بأسلوبنا، ونضع في اعتبارنا هوية المنافس الذي سنلاقيه".

وعن مشاعره عندما يواجه منتخب بلاده قال: "ماذا ستفعل في مكاني؟ أستطيع أن أقول لكم في أي مستشفى وُلدت، وتفاصيل عن طفولتي، أنا أرجنتيني ولكني أعمل من أجل المكسيك".

وتابع "نحضر أنفسنا من أجل الحصول على أفضل نتيجة في كأس العالم، السيناريو تغير، نعلم الآن مدى أهمية اللقاء لأننا نفكر في الدور المقبل".

وأردف "نريد العمل وتقديم كل شيء للفوز غدا، نريد فعل المستحيل للوصول لذلك".

وعن مواجهة ميسي أجاب قائلا: "كل من واجه ميسي قال نفس الشيء، هذا يحدث لأنك تمر بيوم سيء أكثر مما فعلته، كيف نصف ذلك؟ كأفضل لاعب في آخر 15 عاما لا يوجد الكثير مما يقال".

وأتم عن تأثير خسارة الأرجنتين ضد السعودية: "عندما أجريت القرعة، لم أتخيل مطلقا سيناريو مثل الذي سيحدث يوم السبت".

الأرجنتين خسرت من السعودية بنتيجة 2-1 وتعادلت المكسيك سلبيا مع بولندا في الجولة الأولى.

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