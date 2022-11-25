مؤتمر تاتا مارتينو: أنا أرجنتيني ولكني أعمل من أجل المكسيك.. وسأفعل المستحيل
الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 17:54
كتب : FilGoal
شدد تاتا مارتينو المدير الفني لـ منتخب المكسيك أن جنسيته الأرجنتينية لن تؤثر عليه قبل لقاء الغد في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022.
ويلتقي المنتخبان لحساب المجموعة الثالثة غدا السبت في التاسعة مساءً على ملعب لوسيل.
وقال تاتا مارتينو في المؤتمر الصحفي: "نضع في اعتبارنا السيناريوهات، وهو ما سيحدث مجددا غدا".
وأضاف "أعلم أهمية المباراة، مستقبل المنتخبين على المحك، أعمل المستحيل من أجل فوز المكسيك، ونريد الأفضل لها".
وواصل "ما يمثل نقطة مفتاحية أن نلعب بأسلوبنا، ونضع في اعتبارنا هوية المنافس الذي سنلاقيه".
وعن مشاعره عندما يواجه منتخب بلاده قال: "ماذا ستفعل في مكاني؟ أستطيع أن أقول لكم في أي مستشفى وُلدت، وتفاصيل عن طفولتي، أنا أرجنتيني ولكني أعمل من أجل المكسيك".
وتابع "نحضر أنفسنا من أجل الحصول على أفضل نتيجة في كأس العالم، السيناريو تغير، نعلم الآن مدى أهمية اللقاء لأننا نفكر في الدور المقبل".
وأردف "نريد العمل وتقديم كل شيء للفوز غدا، نريد فعل المستحيل للوصول لذلك".
وعن مواجهة ميسي أجاب قائلا: "كل من واجه ميسي قال نفس الشيء، هذا يحدث لأنك تمر بيوم سيء أكثر مما فعلته، كيف نصف ذلك؟ كأفضل لاعب في آخر 15 عاما لا يوجد الكثير مما يقال".
وأتم عن تأثير خسارة الأرجنتين ضد السعودية: "عندما أجريت القرعة، لم أتخيل مطلقا سيناريو مثل الذي سيحدث يوم السبت".
الأرجنتين خسرت من السعودية بنتيجة 2-1 وتعادلت المكسيك سلبيا مع بولندا في الجولة الأولى.