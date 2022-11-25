انتهت كأس العالم - هولندا (1) (1) الإكوادور.. تعادل

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

احتفال إينير فالنسيا بهدفه في شباك هولندا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هولندا والإكوادور في ثاني مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كاس العالم 2022.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً، على ملعب خليفة الدولي.

وانتصرت هولندا والإكوادور على السنغال وقطر في الجولة الأولى بنفس النتيجة 2-0.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 60: العارضة تمنع تسديدة جونزالو بلاتا

ق 49: جووووووول التعااااادل.. إينر فالنسيا يتابع كرة ارتدت من يد الحارس ويسجل هدف الإكوادور.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جوووووول للإكوادور من توقيع إستوبينيان لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

ق 33: نوبيرت يتألق بالتصدي لتسديدة إينر فالنسيا ويبعد الكرة لركنية.

ق 25: استفاقة إكوادورية ومحاولات غير مكتملة أمام الدفاع الهولندي.

ق 6: جوووووووووووول أوووووووول كودي جاكبو يسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء والهدف الأول

بداية اللقاء

هولندا الإكوادور كأس العالم كأس العالم 2022 قطر 2022
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