قائد منتخب قطر: الأخطاء كلفتنا كثيرا.. وظهرنا بشكل أفضل أمام السنغال

شدد حسن الهيدوس قائد منتخب قطر على أن منتخب بلاده ظهر بشكل خلال مواجهة السنغال.

وبات قطر قاب قوسين أو أدنى من توديع كأس العالم من دور المجموعات بعدما هُزم اليوم الجمعة بثلاثة أهداف لهدف أمام السنغال.

وقال الهيدوس عقب المباراة: "بطولة كبيرة مثل كأس العالم الخطا يكلف كثيرا. أضاعنا 90 دقيقة في المباراة الأولى ولعبنا بشكل أفضل أمام منتخب السنغال".

وأضاف "حاولنا نجاري فريق السنغال ولكن خطأ كلفنا الهدف الأول ثم حاولنا نرجع في الشوط اثلاني فاستقبلنا هدفا ثانيا، بعدما قلصنا الفارق اندفعنا لتسجيل التعادل لكن استقبل مرمانا الهدف الثالث".

واختتم "لم نعاني بدنيا بالعكس المنتخب كان جاهز واستعد جيدا ولكن الضغط النفسي أثر علينا خاصة مع رغبتنا في التعويض في المباراة الثانية. نعتذر للجمهور وفي البطولات القادمة سنظهر بشكل أفضل".

والتقى منتخب قطر بمنافسه السنغال في ملعب الثمامة في ثاني جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح بولاي ديا أهداف المباراة في الدقيقة 41.

وأضاف فامارا دييدهيو الهدف الثاني لأسود التيرانجا في الدقيقة 48.

وسجل بامبا ديانج الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة 84.

وقلص منتخب قطر النتيجة في الدقيقة 78 عن طريق محمد مونتاري.

بتلك النتيجة حصد منتخب السنغال أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة ليحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف ولقاء أكثر من الإكوادور الثاني وهولندا صاحبة الصدارة.