سلة - إيهاب أمين لـ في الجول: لعبنا رغم الإصابات من أجل تتويج الأهلي بالبطولة

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 17:48

كتب : محمد أسامة

إيهاب أمين - الأهلي أمام الاتحاد - كرة سلة

كشف إيهاب جلال لاعب الأهلي لـ كرة السلة أنه تحامل ولعب رغم الإصابة من أجل التتويج بلقب دوري المرتبط.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط لـ كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 64-59.

وقال إيهاب جلال لـ FilGoal.com: "الكثير من اللاعبين يلعبون رغم الإصابات، تحاملت من أجل التتويج باللقب".

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وأضاف "موسمنا بدأ مبكرا للغاية منذ البطولة العربية، وصلنا للنهائب ثم بدأنا تلك البطولة بخسارة".

وأضاف "عدنا في المباراة، وعقدنا العزم للفوز بالبطولة وأردنا إهداء الجماهير لقبا بعد خسارة البطولة الأخيرة".

وكان الأهلي خسر نهائي البطولة العربية أمام الكويت الكويتي في أكتوبر الماضي.

وعوض الأهلي خسارة الذهاب بنتيجة 88-76 ليفوز في الإياب ويتوج باللقب، مستفيدا من فوز فريق المرتبط في المباراتين ذهابا وإيابا.

وكان الأهلي قد توج باللقب في آخر نسختين، بينما الاتحاد حصد لقبه الأخير في موسم 2019 - 2020.

اللقب هو الثامن للأهلي تاريخيا ليعادل رقم الاتحاد كأكثر الأندية فوزا بلقب دوري المرتبط.

على الجانب الآخر، تعود آخر مرة حقق فيها الاتحاد لقب دوري المرتبط إلى موسم 2019-2020.

كرة سلة الأهلي دوري المرتبط
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