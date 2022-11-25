لاعب قطر: أعتذر للجمهور وعلينا تعديل الأخطاء

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 17:28

كتب : FilGoal

بامبا ديانج - قطر والسنغال - كأس العالم 2022

قدم محمد وعد لاعب قطر اعتذاره لجمهور منتخب بلاده عقب الخسارة أمام السنغال ووداع بطولة كأس العالم.

وبات قطر قاب قوسين أو أدنى من توديع كأس العالم من دور المجموعات بعدما هُزم اليوم الجمعة بثلاثة أهداف لهدف أمام السنغال.

وقال وعد عقب المباراة: "لا أعرف ماذا أقول أعتذر للجمهور وعلينا التعويض في البطولات المقبلة".

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وأضاف "كل لاعب معرض وكل فريق للخطأ وعلينا تعديل الأخطاء في المستقبل".

افتتح بولاي ديا أهداف المباراة في الدقيقة 41.

وأضاف فامارا دييدهيو الهدف الثاني لأسود التيرانجا في الدقيقة 48.

وسجل بامبا ديانج الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة 84.

وقلص منتخب قطر النتيجة في الدقيقة 78 عن طريق محمد مونتاري.

بتلك النتيجة حصد منتخب السنغال أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة ليحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف ولقاء أكثر من الإكوادور الثاني وهولندا صاحبة الصدارة.

فيما لم يحصد منتخب قطر أي نقطة ليقبع في المركز الرابع والأخير في المجموعة.

منتخب قطر منتخب السنغال كأس العالم 2022
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