سلة - عمرو الجندي لـ في الجول: عقدنا العزم للفوز بالبطولة من أجل استعادة ثقة الجماهير

شدد عمرو الجندي لاعب الأهلي لـ كرة السلة أن هدف الفريق الفز بالبطولة من أجل اكتساب ثقة الجماهير من جديد.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط لـ كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 64-59.

وقال عمرو الجندي لـ في الجول: "عقدنا العزم للفوز بالبطوله من أجل اكتساب ثقة الجماهير من جديد".

وأضاف "عامل الجمهور كان مهما للغاية، أنا لاعب في الأهلي منذ 3 سنوات وللمرة الأولى أشهد نهائي بحضور جماهيري".

وأتم "كنا نخشي أن تهتز ثقة الجماهير بعد خسارة البطولة العربية، وفعلنا ذلك من أجلهم".

وكان الأهلي خسر نهائي البطولة العربية أمام الكويت الكويتي في أكتوبر الماضي.

وعوض الأهلي خسارة الذهاب بنتيجة 88-76 ليفوز في الإياب ويتوج باللقب، مستفيدا من فوز فريق المرتبط في المباراتين ذهابا وإيابا.

وكان الأهلي قد توج باللقب في آخر نسختين، بينما الاتحاد حصد لقبه الأخير في موسم 2019 - 2020.

اللقب هو الثامن للأهلي تاريخيا ليعادل رقم الاتحاد كأكثر الأندية فوزا بلقب دوري المرتبط.

على الجانب الآخر، تعود آخر مرة حقق فيها الاتحاد لقب دوري المرتبط إلى موسم 2019-2020.