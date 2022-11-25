سلة - والتر هودج لـ في الجول: شعور رائع التتويج بأول لقب مع الأهلي.. وأريد الفوز بجميع البطولات

يرى والتر هودج لاعب الأهلي لـ كرة السلة أن التتويج بلقب دوري المرتبط كان تعويضا على خسارة نهائب البطولة العربية.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط لـ كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 64-59.

وقال هودج لـ FilGoal.com: "كانت مباراة صعبة. حاولنا الحفاظ على الإيقاع طوال المباراة".

وأضاف "التتويج بأول بطولة مع الأهلي؟ شعور رائع، مرّت أيام منذ خسارة نهائي بطولة أخرى لكننا عدنا إلى مصر واجتمعنا لتغيير الوضع".

وتابع "أريد الفوز بكل شيء ممكن مع الأهلي، المباريات الصعبة شيء تلعب من أجله".

وكان الأهلي خسر نهائي البطولة العربية أمام الكويت الكويتي في أكتوبر الماضي.

وعوض الأهلي خسارة الذهاب بنتيجة 88-76 ليفوز في الإياب ويتوج باللقب، مستفيدا من فوز فريق المرتبط في المباراتين ذهابا وإيابا.

وكان الأهلي قد توج باللقب في آخر نسختين، بينما الاتحاد حصد لقبه الأخير في موسم 2019 - 2020.

اللقب هو الثامن للأهلي تاريخيا ليعادل رقم الاتحاد كأكثر الأندية فوزا بلقب دوري المرتبط.

على الجانب الآخر، تعود آخر مرة حقق فيها الاتحاد لقب دوري المرتبط إلى موسم 2019-2020