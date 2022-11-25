كل شيء جميل في تنظيم قطر لكأس العالم 2022 إلا المنتخب القطري نفسه.

وبات قطر قاب قوسين أو أدنى من توديع كأس العالم من دور المجموعات بعدما هُزم اليوم الجمعة بثلاثة أهداف لهدف أمام السنغال.

والتقى منتخب قطر بمنافسه السنغال في ملعب الثمامة في ثاني جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح بولاي ديا أهداف المباراة في الدقيقة 41.

وأضاف فامارا دييدهيو الهدف الثاني لأسود التيرانجا في الدقيقة 48.

وسجل بامبا ديانج الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة 84.

وقلص منتخب قطر النتيجة في الدقيقة 78 عن طريق محمد مونتاري.

بتلك النتيجة حصد منتخب السنغال أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة ليحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف ولقاء أكثر من الإكوادور الثاني وهولندا صاحبة الصدارة.

فيما لم يحصد منتخب قطر أي نقطة ليقبع في المركز الرابع والأخير في المجموعة.

التشكيل

شهد تشكيل قطر إجراء المدرب فيليكس سانشيز لتبديل بإشراك الحارس مشعل برشم بدلا من سعد الشيب بعد الأخطاء التي ارتكبها في المباراة الأولى ضد الإكوادور.

فيما قاد هجوم السنغال والذي دفع به المدرب أليو سيسيه كل من كريبين دياتا وإسماعيلا سار وبولاي ديا.

▪ تشكيل السنغال - دييدهيو يعوض كوياتي.. وتغيير في الدفاع أمام قطر 🔴تشكيل قطر - برشم أساسي في حراسة المرمى.. والراوي على مقاعد البدلاء#في_المونديال pic.twitter.com/61GLow6Ewb — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2022

عنّابي باهت

لم يقدم منتخب قطر نفسه بقوة خلال مباراتي الإكوادور والسنغال ولم يشكل الكثير من الخطورة الهجومية على مرمى السنغال.

والدليل على ذلك هو أن المنتخب القطري لم يسدد ولا مرة على مرمى الإكوادور، وكذلك مرمى السنغال وحتى أتت الدقيقة 63.

فحينها سدد المعز علي كرة قوية تصدى لها الحارس إدوارد ميندي.

ولم يستفق المنتخب القطري سوى لبضعة دقائق سجل فيها هدف تقليص النتيجة والأول التاريخي له في كأس العالم لكنه تلقى الهدف الثالث عقب ست دقائق فقط.

أسد إفريقي

في الناحية الأخرى فقد أصبح منتخب السنغال أول فريق إفريقي يحقق الفوز في النسخة الجارية من المونديال.

أما هذا الانتصار فيعد هو الرابع للسنغال في تاريخ مشاركاتها في المونديال ليتساوى مع غانا والكاميرون.

لكن منتخب السنغال حقق انتصاراته الأربع في 10 مباريات مقابل 12 لغانا و23 للكاميرون.

أما أكثر منتخب إفريقي تحقيقا للانتصارات في كأس العالم فهو نيجيريا بواقع ستة في 21 مباراة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة سنغالية على المباراة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى قطر.

في المقابل اعتمد منتخب قطر على التكتل الدفاعي القوي وانتظار شن ال

وسدد أكرم عفيف كرة قوية لكنها مرت أعلى المرمى السنغال بكثير.

وتلى تلك التسديدة واحدة أخرى من عبد الكريم حسن لكنها كسابقتها مرت لخارج الملعب.

وسدد يوسف سابالي لاعب السنغال كرة من خارج منطقة الجزاء ولكنها ذهبت بعيدة عن المرمى.

وطالب أكرم عفيف باحتساب ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 34 بعد عرقلته لكن الحكم الإسباني ماتيو لاهوز لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة 41 أخطأ بوعلام خوخي في تشتيت الكرة ليستغل بولاي ديا الأمر ويطلق تسديدة قوية زاحفة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول للسنغال.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 48 ومن ركلة ركنية للسنغال حولها فامارا دييدهيو برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف السنغالي الثاني.

وسدد عبد الكريم حسن كرة قوية لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وجاءت التسديدة الأولى لقطر في المونديال في الدقيقة 63 عن طريق المعز علي وتصدى لها ميندي.

وسدد إسماعيل محمد كرة أخرى وتلك المرة برأسه لكن ميندي تألق وتصدى له.

وفي الدقيقة 78 قلص مونتاري النتيجة بهدف أول لقطر برأسية جميلة.

وبينما كان يبحث منتخب قطر عن التعادل فوجئ بهدف ثالث سنغالي سجله بامبا ديانج بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك واحتسب الحكم الإسباني ست دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لينتهي اللقاء بفوز السنغال بثلاثة أهداف لهدف.