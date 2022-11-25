سلة - عمر طارق لـ في الجول: كنت مصابا قبل يومين.. وأردنا تعويض الجماهير عن خسارة البطولة العربية

كشف عمر طارق لاعب الأهلي لـ كرة السلة أنه كان لديه إصابة قبل يومين من نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط لـ كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 64-59.

وقال عمر في تصريحات لـ FilGoal.com: "تعرضت لالتواء في الكاحل قبل يومين وبفضل الطبيب كنت جاهزا للمشاركة في المباراة".

وأضاف "المباراة كانت متقاربة، لكننا معتادون على تلك السيناريوهات بسبب الخبرة التي لدينا في النهائيات".

وأتم "كان هدفنا إسعاد الجماهير، ونهدي لهم هذا الفوز تعويضا لخسارة البطولة العربية".

وكان الأهلي خسر نهائي البطولة العربية أمام الكويت الكويتي في أكتوبر الماضي.

وعوض الأهلي خسارة الذهاب بنتيجة 88-76 ليفوز في الإياب ويتوج باللقب، مستفيدا من فوز فريق المرتبط في المباراتين ذهابا وإيابا.

وكان الأهلي قد توج باللقب في آخر نسختين، بينما الاتحاد حصد لقبه الأخير في موسم 2019 - 2020.

اللقب هو الثامن للأهلي تاريخيا ليعادل رقم الاتحاد كأكثر الأندية فوزا بلقب دوري المرتبط.

على الجانب الآخر، تعود آخر مرة حقق فيها الاتحاد لقب دوري المرتبط إلى موسم 2019-2020