مؤتمر لوزانو: فوز السعودية على الأرجنتين يحفزنا.. وعلينا التحكم في مصيرنا

شدد إرفينج لوزانو جناح منتخب المكسيك على ضرورة الفوز وتقديم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخبان لحساب المجموعة الثالثة غدا السبت في التاسعة مساءً على ملعب لوسيل.

وقال لوزانو في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "خضنا مباراة قوية ضد بولندا، ولعبنا بأسلوب مختلف تماما، ولعبنا مباراة رائعة، والآن حان وقت مباراة أخرى صعبة".

وأضاف "نتيجة مباراة السعودية والأرجنتين تحفزنا، النتيجة كانت مفاجئة، واعتقد أن منتخب السعودية لعبوا مباراتهم وخططوا لها بشكل جيد للغاية، وعلينا احترام منافسنا دائما، سنقدم كل شيء في مباراة الغد".

وواصل "سنواجه منافس كبير، لديه لاعبين كبار مثل ميسي وموهوبين يلعبون لفرق كبيرة، علينا التفكير في إنهم سيقدمون كل شيء لديهم أمامنا".

وتابع "لدينا فرصة كبيرة في لقاء الغد، الأمر يعتمد علينا للتحكم في مصيرنا، ستكون مباراة مختلفة، هناك الكثير على المحك، وكلا المنتخبين يعرف ذلك".

وأردف "تجّهزنا جيدا لهذه المباراة، تاتا مارتينيو يعرف هذا الفريق جيدا، وهو ما ساعدنا أثناء التحضير للمباراة".

وأكمل "أحب اللعب أمام أفضل اللاعبين، بالنسبة لي ميسي، هي لحظة خاصة، رؤيته وجها لوجه وأنا ألعب أمامه سيكون أمرا رائعا، وغدا فرصة أخرى لفعل ذلك".

وأشاد بزميله في المنتخب "أليكسيس فيجا لاعب كبير ويمتلك الكثير من الجودة وأظهر ذلك، اعتقد أن لدينا فريقا كبيرا وعلينا إثبات ذلك، وربما تكون تلك المباراة مفتاح التأهل".

وأهدر فيجا أكثر من فرصة محققة في مباراة بولندا الأولى والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وأتم عن مباراة يتذكرها بين المنتخبين في كأس العالم قائلا: "أتذكر أكثر مباراة بين المنتخبين في 2010 بجنوب إفريقيا، كانت مباراة كبيرة بين المنتخبين وتم إقصائنا، لكن لدينا فرصة كبيرة غدا".

وتفوق منتخب الأرجنتين على المكسيك في ثمن نهائي 2010 بنتيجة 3-1.

الأرجنتين خسرت من السعودية بنتيجة 2-1 وتعادلت المكسيك سلبيا مع بولندا في الجولة الأولى.