تشكيل هولندا - ثلاثة تغييرات من فان جال أمام الإكوادور

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 16:49

كتب : FilGoal

منتخب هولندا

أجرى لويس فان جال ثلاث تغييرات في التشكيل الأساسي لمنتخب هولندا أمام الإكوادور في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد يوليان تيمبر ودافي كلاسين وتون كوبمينرس في التشكيل الأساسي للمواجهة في مكان ماتياس دي ليخت وستيفن بيرجويس وفينسنت يانسن.

وفاز منتخب هولندا في المباراة الأولى على السنغال بهدفين دون مقابل.

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وهي نفس النتيجة التي انتصر بها منتخب الإكوادور على قطر.

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ويلعب منتخب هولندا في منافسات كأس العالم للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وجاء تشكيل منتخب هولندا كالآتي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت

الدفاع: دينزل دومفريز - ماتياس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - ناثان أكي - دالي بليند

في الوسط: فرينكي دي يونج - تون كوبمينرس - دافي كلاسين

في الهجوم: كودي جابكو - ستيفن بيرجفاين

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وكان منتخب هولندا قد غاب عن نسخة 2018 الماضية والتي أقيمت في روسيا.

وسبق لمنتخب هولندا حصد وصافة كأس العالم ثلاث مرات من قبل أعوام 1974 و1978 و2010.

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