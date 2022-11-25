مؤتمر لاوتارو: الهزيمة أمام السعوية ضربة قاسية.. ولازلت مندهشا لإلغاء هدفي

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز

أصر لاوتارو مارتينيز لاعب الأرجنتين على التشكيك في صحة إلغاء هدفه أمام السعودية في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

وألغيت 3 أهداف للأرجنتين في المباراة بداعي التسلل أمام السعودية، اثنين منهم بتوقيع مارتينيز.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي: "هُزمنا أمام السعودية بسبب التفاصيل الصغيرة، قمنا بتحليل المباراة بشكل جيد".

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وأضاف "لازلت مندهشا من قرار إلغاء هدفي، بتواجد الـ VAR، لأنني لم أكن في وضع تسلل".

وكان الحكم احتسب هدفا لـ لاورتارو لكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغي الهدف بداعي التسلل على مارتينيز المتقدم.

وتابع "تلقينا ضربة قاسية علينا أن نكون صادقين. لأننا كنا متحمسين بسبب خطتنا الجيدة، لم نمر بموقف مثل هذا منذ وقت طويل. لكننا فريق قوي جدًا متحدون ونعرف ما نريد".

وواصل "كنا نتألم بسبب المباراة التي خضناها ضد السعودية. لكن لا يوجد وقتا كافيا للانهيار، علينا المضي قدما لأن أمامنا مواجهتين قويتين".

وأردف "هذا الفريق ميزته الرئيسية هي امتلاك الكرة وبالطبع الجودة العالية للاعبين. نحن نستمتع بذلك على أرض الملعب وأثناء التدريب وهذا يمنحنا السعادة تطبيقا لـ تعليمات ليونيل سكالوني".

وأتم "غدًا سيكون مثل النهائي لأننا بحاجة إلى الفوز. ستكون مباراة مهمة، نحن نملك لاعبين مميزين وجودة عالية".

وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره المكسيكي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة مع السعودية والمكسيك وبولندا.

كأس العالم الأرجنتين لاوتارو مارتينيز
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