مدرب ويلز: أتحمل المسؤولية كاملة.. مستوانا كان غير مقبول

تأسف روب بيدج المدير الفني لمنتخب ويلز، على المستوى الهزيل الذي ظهر به التنانين في مواجهة إيران.

ويلز خسرت في الثواني الأخيرة بهدفين دون رد أمام إيران في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكأس العالم 2022.

وصرّح بيدج بعد اللقاء: "مستوانا قبل البطاقة الحمراء حتى لم يكن مقبولًا".

وأضاف: "أملنا أن نُخرِج أفضل ما لدينا اليوم، لكننا لم نكن قريبين من المستويات التي وصلنا إليها في المباريات الأخيرة".

وتابع: "لو كان لاعبًا أو اثنين بعيدين عن مستواهم، فيمكن تحمُل ذلك. لكن اليوم كان هناك الكثير من اللاعبين بعيدين عن مستواهم".

وأشار: "أتحمّل المسؤولية، فهذا فريقي. الطرد لم يساعدنا بالطبع، لأن لحظتها كنا نمتلك 5 مهاجمين في الملعب ولم نستطع التمركز دفاعيًا بشكل جيد".

واستدرك: "لكني سأتحمّل المسؤولية دائمًا عن مستوى الفريق".

وأتم: "غرفة خلع الملابس تعيش الآن لحظة صعبة، لكننا سنكون جاهزين لمواجهة إنجلترا، إنه دربي ومباراة عظيمة لننهي بها دور المجموعات، سنستعد لها جيدًا".

































































































