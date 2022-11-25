مؤتمر مدرب الدنمارك: نركز على كرة القدم.. لا نخشى مبابي ولكن

شدد كاسبر هيوملاند المدير الفني لمنتخب الدنمارك أن فريقه يركز على لعب كرة القدم، مشيرا إلى أنه لا يخشى مبابي.

ويلعب منتخب الدنمارك مع فرنسا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم.

وتعادل منتخب الدنمارك دون أهداف أمام تونس، بينما فازت فرنسا على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال كاسبر هيوملاند في المؤتمر الصحفي: "عندما كنا بعيدين عن الملعب كنا نشيطين للغاية بشأن هذه القضايا وعندما أقول "نحن" فأنا أتحدث عن الاتحاد بأكمله. اللاعبون والجهاز الفني يجب أن نركز على كرة القدم. لم يكن لهذا أي تأثير على أدائنا ضد تونس، نحن هنا لنلعب كأس العالم".

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وأضاف "إصابات فرنسا ستمنحنا فرصا أكبر للنصر؟ أتمنى ذلك. لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين على أي حال، نأمل أن نفعل شيئًا في هذه المباراة".

وواصل "لقد سجلنا وفزنا في سبتمبر عليهم ونريد أن نحاول أن نفعل الشيء نفسه ضد خصم ينتمي للأفضل وهو حامل اللقب. إنه فريق قوي ةيختلف عن الفريق الذي واجهناه في يونيو وسبتمبر. لكننا نعلم أننا إذا لعبنا في أفضل مستوى لدينا فلدينا فرصة".

واستطرد "لا أعتقد أننا بحاجة إلى الخوف عندما يتعلق الأمر بمبابي وليس لدينا خطة لإيقافه (مازحا). لدينا واحدة بالطبع. كان لدينا هذه الخطة في مواجهة سبتمبر وبغض النظر عن الخطة فضد مثل هؤلاء اللاعبين السريعين في بعض الأحيان لا يمكنك إبطائهم. فكرنا في كيفية القيام بذلك".

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وواصل عن جيرو وعلاقته بكيير زميله في ميلان "آمل أن تكون هذه ميزة. لكن لاعباً مثل جيرو ممتاز في أفضل ما يفعله في منطقة الجزاء. إنه لمن دواعي سروري أن أرى مهاجمًا من هذا العمر لا يزال على هذا المستوى. من الواضح أن سيمون يعرفه جيدا، وتحدثنا عنه. آمل أن تساعدنا نصيحته".

واستكمل "لا أعتقد أنني سأشاهد مباراة تونس وأستراليا ولكن سيتم إخباري بالنتيجة. سيكون بالضرورة لديها أهمية كبيرة قبل مباراتنا ضد فرنسا ولكن سيتعين علينا التركيز على أدائنا وقراءتنا للمباراة".

وأتم عن إريكسن "القلب النابض للفريق. إنه يفهم اللعبة ومتاح دائما لزملائه وحيد في التحكم في نسق المباراة. دائما ما يكون حاسما بالنسبة لنا".