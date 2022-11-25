كيروش: تعرضنا لضربة في شرفنا أمام إنجلترا.. واليوم أوقفنا النزيف

عبّر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران عن سعادته البالغة بالفوز الذي تحقق على حساب ويلز في الوقت القاتل.

إيران تغلّبت على ويلز بهدفين دون رد في استاد أحمد بن علي، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم 2022.

وصرّح كيروش بعد المباراة: "لعبنا اليوم بشخصية رائعة وهذا ما يميّز فريقنا. نلعب بجماعية وتناغم. بعد المباراة الأولى كنا نحتاج العودة إلى الطريق السليم".

وأضاف: "كذلك كنا نرغب في التخلص من إحساس النزيف السيئ. كرة القدم لعبة تجعلك تعيش لحظات مختلفة، والأمر لا يتعلق دائمًا بالفوز أو الخسارة".

وتابع: "أحيانًا تخسر هويتك وشرفك. وفي المباراة الأولى شرفنا كنا ينزف. وتلك كانت فرصتنا للرد، وضعنا ضمادة لإيقاف نزيف المباراة الأولى".

وأتم: "لعبنا بشكل رائع واستحققنا الفوز".

وظهرت إيران بوجهٍ مغاير تمامًا عن المباراة الأولى أمام إنجلترا، وأهدرت عدة فرص محققة، حتى سجّلت الهدفين القاتل في الثواني الأخيرة بواسطة البديل روزبه جشمي والظهير رامين رضائيان.

لترفع إيران رصيدها إلى 3 نقاط، ويتجمّد رصيد ويلز عند نقطة وحيدة.

وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 3 نقاط، وتواجه الولايات المتحدة -صاحبة النقطة- مساء اليوم لتحديد شكل المجموعة بعد الجولة الثانية.

وحققت إيران فوزها الأول في تاريخها على منتخب أوروبي بمناسات كأس العالم، بعد 7 هزائم وتعادلين.

كما فازت إيران للمرة الثالثة في تاريخها عمومًا بعد الانتصار على الولايات المتحدة في نسخة 1998، وعلى المغرب في 2018.

وبات كارلوس كيروش أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات في تاريخ إيران المونديالي برصيد فوزين.

أبطال إيران

المباراة -والبطولة عموما- لُعبَت في وسط ضغوط هائلة على لاعبي منتخب إيران.

أفراد "الفُرس" رفضوا ترديد السلام الوطني قبل المباراة الأولى أمام إنجلترا، تنديدًا بممارسات النظام الإيراني وسقوط العديد من الضحايا في الاحتجاجات الشعبية بالبلاد مقتل الشابة مهسا أميني بعد تعرضها للاحتجاز والضرب المبرح من عناصر الشرطة.

وقد ازدادت الضغوط أكثر فأكثر في الساعات والأيام الماضية، مما جعل فوز إيران في حكم المستحيل بالنظر لكل ما يعيشه اللاعبون خارج الملعب.

لكن 16 لاعبًا + المدرب العبقري كيروش، كانوا أبطالًا اليوم لـ إيران، وحققوا فوزًا تاريخيًا على رفاق جاريث بيل.

تعديلات بالجملة

بعد الهزيمة القاسية أمام إنجلترا، أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لـ إيران 5 تعديلات دفعة واحدة على تشكيلته، من ضمنها 4 فنية.

التعديل الاضطراري كان ابتعاد علي رضا بيرانواند عن حراسة المرمى لتعرضه لكسر عنيف في الأنف أمام إنجلترا.

لكن كيروش -حارس المرمى السابق في شبابه- واصل الثقة في سيد حسين حسيني رغم تلقيه 6 أهداف أمام الإنجليز، وأصرّ على إبقاء أمير عابد زاده على مقاعد البدلاء.

كما دفع كيروش بنجمه سردار أزمون منذ البداية هذه المرة بعد تعافيه بالكامل من إصابته، وذلك على حساب علي رضا جهانبخش نجم فينورد روتراد.

وغيّر كيروش طريقة اللعب بالكامل واعتمد على 4-3-3 بدلًا من 3-5-2 الدفااعية التي لعب بها أمام إنجلترا.

سردار أزمون أساسي، وكيروش يجدد الثقة في الحارس سيد حسين حسيني بعد تلقيه 6 أهداف أمام إنجلترا. 🇮🇷 تغيير واحد في تشكيل ويلز بدخول كيفير موور بدلا من دان جيمس، وجاريث بيل يقود التنانين. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#في_المونديال pic.twitter.com/LADvEqFyn6 — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2022

في المقابل، أجرى روب بيدج المدير الفني لـ ويلز تعديلًا وحيدًا على تشكيله، وأقحم المهاجم الصريح كيفر موور بعد تألقه كبديل أمام الولايات المتحدة، مع إبقاء السريع دانييل جيمس على مقاعد البدلاء.

جاريث بيل يحقق رقما قياسيا ويصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ ويلز 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ويخوض بيل مباراته الـ 110 أمام إيران في مونديال قطر ليفض شراكته مع كريس جونتر صاحب الـ 109 مباراة. ⚡ بيل بدأ مسيرته الدولية عام 2006، وسجل 41 هدفا جعلوه الهداف التاريخي للبلاد.🐉#في_المونديال pic.twitter.com/1o9jagPIoR — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2022

وشارك القائد جاريث بيل ليكتب التاريخ بخوضه مباراته قم 110 ويصير الأكثر تميلًا لـ ويلز طوال تاريخها متجاوزًا كريس جونتر صاحب الـ 109 مباراة.

إيران تتماسك

بعد صدمة المباراة الأولى، ظهرت إيران بشكل أكثر تماسكًا أمام ويلز في الشوط الأول.

حاول المنتخب البريطاني بتسديدة أولى من الظهير نيكو ويليامز في الدقيقة الثالثة، لكنها مرت أعلى العارضة دون خطورة.

أخطر فرص الشوط الأول كانت في الدقيقة 12 بعرضية كونور روبيرتس التي قابلها موور بتسديدة قوية من لمسة واحدة، تصدى لها حسين حسيني ببراعة.

إيران سجّلت واحتفلت بحلول الدقيقة 15 بواسطة علي غولي زاده بعد تمريرة أزمون -غير الأناني-، لكن تقنية الفيديو تدخّلت للإعلان عن تسلل كان واضحًا.

معاناة أزمون بدأت في الدقيقة 28 عندما سقط واحتاج لتدخُل الجهاز الطبي، لكنه واصل المباراة.

أزمون حاول التهديد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فحاول متابعة عرضية سعيد عزة الله، لكنها مرت من أمامه.

إيران اختتمت الشوط الأول بظهور هجومي آخر بتسديدة من أحمد نور الله في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أمسكها وين هينيسي دون عناء.

إيران تتوحّش

بعد التماسك، جاء وقت إلحاق الأذى.

في الدقيقة 51 أهدرت إيران هدفًا مؤكدًا عندما انطلق أزمون بخفة ورشاقة خلف الدفاع الويلزي وانفرد بمرمى هينيسي، لكنه سدد كرة ارتدت من القائم الأيسر.

الهجمة لم تنته هنا، بل وصل الكرة إلى غولي زاده، ليسدد الجناح الأعسر كرة خطيرة ارتدت من القائم الأيمن، وهبطت أمام أزمون الذي سددها بالرأس، لكن الكرة استقرت في يد هينيسي بغرابة.

تصويبة سردار آزمون التي اصطدمت بالقائم الأيمن ومتابعة علي زادة في القائم الأيسر.. أخطر فرص إيران ❌#في_المونديال pic.twitter.com/iFu1kLM777 — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2022

بيدج مدرب ويلز تحرّك على الفور وأقحم الثنائي دانييل جيمس وبرينان جونسون، بدلًا من هاري ويلسون وروبيرتس في الدقيقة 58.

التعديل الأول من كيروش كان اضطراريًا أيضًا، إذ عجز أمون عن استكمال المباراة وغادر مصابًا في الدقيقة 68، ليعوضه كريم أنصاري فرد.

حدة هجمات إيران واصلت التصاعد، فسدد سعيد عزة الله بقوة في الدقيقة 73، لكن هينيسي واصل التألق وأبعد إلى الركنية.

كيروش تدخّل مجددًا، فأقحم الثلاثي جهانبخش ومهدي ترابي وروزبه جشمي، بدلًا من حاج صافي، وأحمد نور الله، وغولي زاده في الدقيقة 78.

في المقابل ظهر المخضرم جو آلين في وسط ويلز على حساب إيثان أمبادو.

إيران تعرضت لإصابة جديدة، فغادر سعيد عزة الله وعوّضه علي كريمي في الدقيقة 82.

ويلز ظهرت أخيرًا في الدقيقة 84 بتسديدة صاروخية من بن ديفيز، تصدى لها حسين حسيني ببراعة وأبعدها إلى الركنية.

إثارة غير عادية

في الدقيقة 85 وصلت الأحداث إلى مستوى غير عادي من الإثارة، عندما انطلق طارمي في مساحة خالية، ليقابله الحارس هينيسي باصطدام شرس، حصل المهاجم الإيراني على إثره على مخالفة، وأشهر الحكم ماريو إسكوبار بطاقة صفراء في وجه حارس مرمى نوتنجهام فورست.

لتشتعل اعتراضات لاعبي إيران مطالبين ببطاقة حمراء مباشرة، وبالفعل عاد الحكم لتقنية الفيديو وأعلن عن تغيير قراره بسحب البطاقة الصفراء، وتعويضها بأخرى حمراء.

ليصير هينيسي صاحب أول بطاقة حمراء في مونديال 2022، وأول حارس يغادر مباراة مطرودًا منذ إتوميلينج كوني الجنوب إفريقي في كأس العالم 2010، والرابع عمومًا بعد جيانلوكا باليوكا في 1994 وروشتو ريتشبر في 2002.

أول بطاقة حمراء في مونديال قطر 🟥 واين هينيسي حارس ويلز تعرض للطرد خلال لقاء إيران ❌#Qatar2022 pic.twitter.com/MrurJ3D1RH — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2022

بيدجج اضطر لسحب نجمه آرون رامسي وتعويضه بالحارس الاحتياطي داني وارد في التغيير الأخير لـ ويلز.

هجمات إيران لم تتوقف، فسدد البديل ترابي كرة صاروخية في الدقيقة 89 مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع تحصّل جهانبخش على بطاقة صفراء ستغيّبه عن المباراة المقبلة أمام الولايات المتحدة، وقد ظهر اللاعب متأثرً.

جنوووووون

أخيرًا بعد محاولات عديدة، سجلت إيران هدفها الأول والقاتل بتسديدة المدافع البديل روزبه جشمي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ويعد الهدف هو الأكثر تأخرًا لأي منتخب في تاريخ كأس العالم بينما التعادل مسيطرًا على اللقاء.

ولم تكتف إيران بهدف واحد، بل شنت مرتدة ثانية سريعة في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع وسجلت الهدف الثاني بواسطة رامين رضائيان بإنهاء جميل للهجمة.

إيران عادت.