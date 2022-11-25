كرنفال كأس العالم - روزبه جشمي.. "أكثر مدافع عصري عرفته إيران في العقد الأخير"

سجل روزبه جشمي أكثر هدف حاسم متأخر في تاريخ مباريات كأس العالم أمام إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات.

هدف في الدقيقة 98 فتح الطريق لإيران للفوز بهدفين دون رد، ليفوز بعدها بلقب رجل المباراة.

الفوز رفع رصيد إيران لثلاث نقاط، بينما توقف رصيد ويلز عند نقطة واحدة.

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وسجل منتخب إيران ستة أهداف خلال نسختي 2018 و2022، كان خمس منها بعد الدقيقة 90.

ولكن من هو روزبه جشمي؟

كان جشمي لاعبًا أساسيًا في مباراة إيران الأولى بكأس العالم 2018 أمام المغرب، لكنه أصيب قبل المباراة الثانية وابتعد عن بقية البطولة.

صرح جشمي عند انضمامه لمنتخب إيران أول مرة: "اللعب للمنتخب الوطني هو حلم أي طفل، أكثر حتى من تمثيل الأندية.

عندما تعرف أنك تحظى بدعم شعب بأكمله يساندك بدعواته، فإنه شعور ثمين ولا يُصدَّق".

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يعد أحد لاعبي كيروش المفضلين، إذ صرّح ساخرًا من الصحفيين خلال ولايته الأولى: "أمتلك 37 عامًا فقط من الخبرة في عالم كرة القدم، لم أعمل أبدًا في أي نادٍ كبير، ولكن من خلال خبرتي الضئيلة للغاية يمكنني أن أخبركم أن روزبه جشمي هو أكثر مدافع عصري عرفته إيران في آخر 10 سنوات".

ماذا قدم أمام ويلز؟

الدقائق: 12

استخلاص الكرة: 2

استعادة الكرة: 1

الفوز بالثنائيات الهوائية: 1

التمريرات الصحيحة: 2

التسديدات: 1