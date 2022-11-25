في الجول يكشف سبب غياب 8 لاعبين عن قائمة الزمالك أمام المصري

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 14:34

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

شيكابالا - مران الزمالك في الإمارات

شهدت قائمة الزمالك المستدعاة للقاء المصري غدا السبت في ملعب برج العرب في ربع نهائي كأس مصر عن موسم 2021-2022 غياب ثمانية لاعبين دفعة واحدة.

واللاعبون الغائبون هم محمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وإبراهيما نداي وزكريا الوردي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا ومحمود عبد العاطي "دونجا".

فما هي أسباب غياب اللاعبين الثمانية؟ FilGoal.com يكشف.

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يواصل محمد عبد الغني التأهيل من إصابته في العضلة الأمامية، والأمر ذاته ينطبق على إبراهيما نداي الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية.

فيما تعرض زكريا الوردي للإصابة في العضلة الخلفية في مران أمس الأربعاء.

فيما لم تكتمل جاهزية أحمد فتوح بعد تعافيه من الإصابة بشرخ في وجه القدم.

أما محمد عبد الشافي فمازال يتلقى العلاج من إصابته برشح في الركبة.

فيما يتلقى قائد الزمالك شيكابالا تدريبات تقوية لعلاجه من إصابته في الكتف.

ويواصل دونجا تأهيله من الإصابة التي تعرض لها قبل عدة أشهر في الغضروف الخارجي للركبة.

فيما جاء استبعاد أكينيولا كقرار فني بعد عودته متأخرا لمصر قبل يومين وعدم تدربه بشكل مكثف مع الفريق.

وتعرض أكينيولا لأزمة أثناء سفره خلال الراحة السلبية بعد نهاية فترة صلاحية جواز السفر الخاص به قبل حل المشكلة.

الزمالك المصري كأس مصر
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