كرنفال كأس العالم - رامين رضائيان.. ظهير بإمكانيات جناح ويدين لكيروش بالكثير

حقق منتخب إيران فوزا هاما على ويلز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من در المجموعات لـ كأس العالم 2022.

وسجل رامين رضائيان هدف إيران الثاني في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد إيران لثلاث نقاط، بينما توقف رصيد ويلز عند نقطة واحدة.

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وسجل منتخب إيران ستة أهداف خلال نسختي 2018 و2022، كان خمس منها بعد الدقيقة 90.

ولكن من هو رامين رضائيان؟

كان يعشق الأسطورة علي كريمي في صغره، يتميز رضائيان بسرعة كبيرة ويمكنه اللعب أيضًا في مركز الجناح بسبب قدراته الهجومية المميزة.

أحد الأوراق الرابحة المفضلة لـ كارلوس كيروش، عانى رضائيان تحت قيادة المدرب السابق دراجان شكوشيتش الذي صرّح: "ليس لدي مشكلة مع رضائيان، بل مع طريقة لعبه.

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ليبتعد رضائيان عن منتخب إيران بين نوفمبر 2019 ونوفمر 2021 عندما عاد كيروش وقرر ضمه مجددًا.

ماذا قدم أمام ويلز؟

الدقائق: 90

التدخلات الدفاعية الناجحة: 6

الفوز بالثنائيات الأرضية: 5

التمريرات الصحيحة: 26 من أصل 35 بدقة تمرير 74%

الكرات الطولية الصحيحة: 4

التسديدات: 2