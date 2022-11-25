حارس ويلز يدخل تاريخ كأس العالم من الباب الخلفي

دخل واين هينيسي حارس مرمى ويلز تاريخ كأس العالم ولكن من الباب الخلفي.

فقد تعرض الحارس الويلزي للطرد المباشر في لقاء إيران الذي أقيم اليوم الجمعة بعد تدخله بقوة على مهدي طارمي في منتصف الملعب بدون كرة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الحارس الويلزي قبل أن يعود ويطرده عقب مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

وأصبح هينيسي أول لاعب يُطرد في نسخة كأس العالم 2022 الجارية حاليا في قطر.

وبشكل عام أصبح هينيسي ثالث حارس يُطرد في تاريخ كأس العالم بعد إيتوميلينج كهون مع جنوب إفريقيا أمام أوروجواي في 2010.

والحارس جيانلوكا باليوكا مع إيطاليا ضد النرويج في 1994.

وخسر منتخب ويلز المباراة بهدفين دون رد والتي أقيمت في ملعب أحمد بن علي في ثاني جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية.