قائمة الزمالك – عودة إمام عاشور.. وتواجد زيزو ومصطفى شلبي أمام المصري في الكأس

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 14:10

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الزمالك - الاتحاد

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المستدعاة لملاقاة المصري غدا السبت في ربع نهائي كأس مصر عن موسم 2021-2022 والتي ستقام في ملعب برج العرب.

وشهدت القائمة عودة إمام عاشور لها بعد غيابه عنها في لقاء إنبي الأخير في الدوري.

كما استمر تواجد اللاعب الشاب حاتم سكر فيها، مع تواجد لأحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي.

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ويغيب عن قائمة الزمالك كل من محمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وإبراهيما نداي وزكريا الوردي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

في الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – محمد طارق – عبد الله جمعة – حاتم سكر

في الوسط : عمرو السيسي – محمد حسام "بيسو" – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف جعفر – سيد عبد الله "نيمار" – مصطفى شلبي – أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم : يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف

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