تشكيل قطر - برشم أساسي في حراسة المرمى.. وغياب الراوي

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 14:05

كتب : FilGoal

قطر - الإكوادور

أعلن فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر تشكيل فريقه لمواجهة السنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم.

وخسر منتخب قطر مباراته الأولى في المجموعة أمام الإكوادور بهدفين دون مقابل.

وهي نفس النتيجة التي خسر بها منتخب السنغال أمام هولندا أيضا.

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ويغيب بسام الراوي عن قائمة قطر بسبب الإصابة، بينما يلعب عاصم ماديبو في مكان عبد العزيز حاتم.

ويبدأ مشعل برشم أساسيا في حراسة المرمى على حسام سعد الشيب.

تعرف على كل شيء يخص الفريق ومديره الفني منكرنفال كأس العالم.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل - عبدالكريم حسن.

خط الوسط: إسماعيل محمد - عاصم ماديبو - حسن الهيدوس - كريم بوضياف - همام أحمد.

خط الهجوم: المعز علي - أكرم عفيف.

وتقام المباراة على استاد الثمامة.

ويلعب منتخب قطر في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

المواجهة هي الأولى بين المنتخبين تاريخيا.

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ويلعب منتخب هولندا أمام الإكوادور في المباراة الثانية للمجموعة في السادسة مساء على استاد خليفة.

قطر السنغال كأس العالم
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