هافيرتز: تركيزنا الآن على الكرة.. ونشعر بقدرتنا في الفوز على إسبانيا

قال كاي هافيرتز لاعب منتخب ألمانيا أن فريقه يركز الآن على كرة القدم ولن يتحدث مجددا عن ارتداء شارة دعم المثلية الجنسية خلال مباريات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب ألمانيا للقاء إسبانيا يوم الأحد المقبل في ملعب البيت في ثاني جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وتحدث هافيرتز في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "أوضحنا موقفنا خلال الأيام الماضية ولأكون أمينا من الصعب التحدث عن الموضوع مجددا".

وأردف "الكل يعرف وجهة نظرنا، لذا تركيزنا الآن هو 100% على كرة القدم".

وعن الهزيمة من اليابان قال: "بعد المباراة عقدنا اجتماعا مع هانز فليك المدرب وكان الوقت مناسبا للتحدث سويا وإخبار أنفسنا بالحقيقة".

وأتم "بعد الاجتماع الكل عرف ما ينبغي عليه القيام بشكل مختلف، الكل غادر الغرفة ولديه الشعور بأننا سنفوز يوم الأحد.

وكان منتخب ألمانيا خسر أمام اليابان بهدفين لهدف.

فيما اكتسحت إسبانيا منافستها الإكوادور بسباعية دون رد.