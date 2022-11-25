مران الأهلي - مشاركة حمدي وعبد المنعم بشكل كامل بعد التعافي من الإصابة

شارك الثنائي حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم بشكل كامل في تدريبات الأهلي بعد التعافي تماما من الإصابة.

واستأنف الفريق التدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الخميس وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.

وخاض اللاعبين فقرات بدنية في الجيم تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الاحمال قبل أن يؤدي اللاعبين بقية فقرات المران في الملعب.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانا قويا بمشاركة الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام في إطار منافسات كأس مصر.

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مران الأهلي| مشاركة كاملة لحمدي وعبدالمنعم في التدريبات

وأوضح أن مشاركة الثنائي في التدريبات بشكل كامل

وعاد الفريق لاستئناف التدريبات بعد أن حصل اللاعبين على راحة أمس الخميس وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل إنطلاق المران لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام في إطار منافسات بطولة الكأس.