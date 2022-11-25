الكشف عن مستجدات إصابة مزراوي.. وموقفه من المشاركة أمام بلجيكا

كشفت صحيفة بيلد الألمانية مستجدات الإصابة التي تعرض لها نصير مزراوي مع المغرب أمام كرواتيا.

وخرج مزراوي مصابا في تعادل المغرب أمام كراوتيا سلبيا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وبحسب كريستيان فالك الصحفي في صحيفة "بيلد" فإن نصير مزراوي يعاني من مشكلة عضلية طفيفة وإصابته ليست خطيرة ولا قلق حيال جاهزيته بدنيا.

ويلعب المغرب مباراته المقبلة أمام بلجيكا يوم 27 نوفمبر في استاد الثمامة.

مزراوي هو ثالث لاعبي بايرن ميونيخ الذين يتعرضوا للإصابة من المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

كان لوكاس هيرنانديز قد تعرض مع منتخب فرنسا ضد أستراليا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

الثالث كان ساديو ماني لاعب منتخب السنغال والذي تعرض للإصابة مع بايرن قبل التوقف لكأس العالم ولكنه دخل قائمة منتخب بلاده النهائية قبل أن يستبعد في النهاية لعدم قدرته على المشاركة في البطولة.

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