ديشامب: الدنمارك لا تحظى بالتقدير الكافي مقارنة بقيمتها.. سببوا لنا الكثير من المشاكل

أشاد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بمنافسه المقبل في كأس العالم 2022، الدنمارك وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة.

ويلتقي منتخب فرنسا بمنافسه الدنمارك غدا السبت في الجولة الثانية من المونديال المقام حاليا في قطر في ملعب 974 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتحدث ديشامب قائلا: "لقد قلتها في الكثير من المرات، الدنمارك لا تحظى بالتقدير الكافي مقارنة بقيمتها".

وواصل "لقد سببوا لكنا الكثير من المشاكل من قبل، لذا علينا التأكد من عكس الاتجاه في المباراة المقبلة، لكن دون التحدث عن الثأر أو أي شيء من هذا القبيل".

وتابع "هذا الفريق يستطيع تغيير طريقته مما يؤدي للكثير من الصعوبات".

وكان منتخب الدنمارك أجبر فرنسا على التعادل سلبيا بدون أهداف في دور المجموعات من كأس العالم 2018.

كما أن الدنمارك فازت على فرنسا مرتين في دوري الأمم الأوروبية الموسم الماضي.

وعن مشاركة رافائيل فاران في المباراة قال: "كان يستطيع اللعب ضد أستراليا وكان لائقا لأنه شارك في المران بعد المباراة بشكل طبيعي وهو مستعد للقاء الثاني".

وأتم "أهم شيء أنه يشعر بقدرته على اللعب ذهنيا وعقليا، وسوف أتخذ قراري بناء على ذلك".

وكان منتخب فرنسا فاز في الجولة الأولى على أستراليا بأربعة أهداف لهدف.

فيما تعادل منتخب الدنمارك سلبيا مع تونس.