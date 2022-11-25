مدرب غانا عن ركلة جزاء البرتغال: ربما تم احتسابها لأنه رونالدو

انتقد أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا قرار حكم مباراة فريقه ضد البرتغال باحتساب ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو سجل منها هدفا.

وفاز منتخب البرتغال على غانا أمس الخميس بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب 947 في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وتحدث أدو لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "الحكم أعطى ركلة جزاء لم تكن ركلة جزاء، الكل رأى ذلك".

وأضاف "لماذا تم احتسابها؟ لأنه رونالدو أو شيء من هذا القبيل".

وأتم "لا أعرف لمَ لم ينتبه الحكام أو طاقم الفيديو الانتباه، إن شاهدنا الإعادة فنحن لعبنا الكرة، هي بالطبع كانت خطأ لصالحنا".

وبسبب ذلك الهدف أصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل أهدافا في خمس نسخ من كأس العالم بداية من 2006 مرورا بـ2010 و2014 و2018.

ويلعب منتخب غانا في الجولة الثانية ضد كوريا الجنوبية الإثنين المقبل، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء أوروجواي في الثاني من شهر ديسمبر المقبل.