انتهت كأس العالم - ويلز (0) - (2) إيران.. إلى التاريخ

لأول مرة في التاريخ يحقق منتخب إيران فوزا على منتخب أوروبي في منافسات كأس العالم.

نهاية الشوط الأول والمباراة بفوز إيران بنتيجة 2-0.

جووووووووووووووول ثاني لـ إيران عن طريق رامين رضائيان بعد كرة ساقطة أعلى الحارس تسكن منتصف المرمى.

جوووووووووووووووووووول إيران تخطف المباراة في الدقيقة الأخيرة من بدل الضائع عن طريق روسية جشمي.

الحكم يحتسب 9 دقائق إضافية وتشتعل المباراة.

ق 88 إيران تواصل الخطورة عن طريق مهدي تارمي الذي يسدد كرة قوية لكن تعتلي العارضة.

ق 84 طرررررد لـ حارس مرمى واين هينيسي بعد التدخل العنيف على مهدي تارمي.

ق 82 استفاقة من ويلز عن طريق بن ديفيز الذي يسدد كرة مباغتة لكن حارس مرمى إيران يتصدى لها.

ق 73 فرصة خطيرة لـ إيران عن طريق سعيد عزة الله الذي سدد بقوة لكن حارس ويلز يضع يديه ويتصدى.

ق 68 خروج سردار أزمون ودخول كريم أنصاري.

ق 60 سقوط أزمون على أرضية الملعب من جديد.

ق 56 فرصة من جديد لـ إيران عن طريق علي غولي زادة الذي يسدد كرة قوية لكن حارس ويلز يتصدى لها.

ق 52 فرصة هدف محقق بدأت بتسديدة أزمون بعدما انفرد بالحارس لكن كرته تصطدم بالقائم الأيمن ثم تعود إلى علي غولي زاده وتسديدته تصطدم بالقائم الأيسر، ثم في الأخير تعود لـ أزمون الذي يسددها بالرأس لكن تعتلي العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

وقبل نهاية الشوط الأول بثواني، توالت خطورة إيران على مرمى ويلز بعد تسديدة قوية من أحمد نور الله لكن تذهب بعيدا عن المرمى.

ق 45 فرصة هدف محقق من جانب إيران بعد عرضية متقنة من سعيد عزة الله لكن لم يلحقها أزمون وتذهب خارج الملعب.

ق 42 فرصة على استحياء من جانب هاري ويلسون الذي سدد بيمينه لكن كرته تعتلي العارضة.

ق 41 غياب التسديدات على المرمى من جانب المنتخبين.

ق 29 عودة اللعب واستمرار أزمون في الملعب.

ق 28 سقوط سردار أزمون على أرض الملعب وتوقف اللعب ويبدو أن هناك تغيير اضطراري.

ق 17 الهدف يلغي بداعي التسلل والنتيجة تعود 0-0.

ق 16 جووووووول أول لـ إيران عن طريق علي غولي زاده بعد تمريرة قصيرة من أزمون.

ق 12 كيفن موور كاد أن يباغت إيران بهدف أول بعد عرضية متقنة استقبلها موور ببراعة وسددها لكن حارس مرمى إيران يتصدى.

ق 8 محاولة كاذبة من جانب المنتخب الإيراني عن طريق سردار أزمون بتسديدة من منتصف الملعب لكن تصل سهلة عند واين هينيسي حارس مرمى ويلز.

بداية المباراة

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يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة إيران وويلز في افتتاحية الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

وتعادل المنتخب الويلزي في أول مباراة أمام أمريكا بهدف لمثله، فيما خسر إيران بنتيجة ثقلية أمام إنجلترا بـ 6-2.

ويبدأ ويلز بالتشكيل ذاته أمام أمريكا ما عدا تغيير واحد: كييفر موور بدلا من دانييل جيمس.

وبتواجده أساسيا، أصبح جاريث بيل أكثر لاعب يشارك بقميص ويلز بواقع 110 مباراة متخطيا كريس جونتر (109).

وفي الجهة الآخرى، أجرى كارلوس كيروش 5 تغييرات عمومًا أبرزها إقحام سردار أزمون مهاجم باير ليفركوزن على حساب علي رضا جهانبخش لاعب فينورد روتردام.