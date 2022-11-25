ماركوس تورام يكشف نصيحة والده بعد استدعائه لـ كأس العالم

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 11:26

كتب : FilGoal

ماركوس تورام - فرنسا

كشف ماركوس تورام لاعب فرنسا حديثه مع والده ليليان أسطورة الكرة الفرنسية بعد الانضمام إلى قائمة المنتخب المستدعاة لـ كأس العالم.

ماركوس تورام

النادي : بوروسيا مونشنجلادباخ

فرنسا
قطر 2022

وظهر تورام الابن ضمن 25 لاعبا لقيادة فرنسا في كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وسجل ماركوس ظهوره الأول رفقة فرنسا في كأس العالم أمام أستراليا بعد المشاركة لمدة دقيقة واحدة.

أخبار متعلقة:
كرنفال كأس العالم - لا بكاء اليوم بل رقص فقط.. ريتشالسون رجل مباراة البرازيل وصربيا كأس العالم - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى سداسي يتشارك في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 كأس العالم - مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.. القنوات الناقلة

وقال تورام في تصريحات صحفية: "المشاركة في كأس العالم حلم الطفولة بالنسبة لي، والدي قال لي بعد الاستدعاء أن أظل صادقا مع نفسي".

وأضاف "لم يحدد لي أي هدف في البطولة لكن نصحني أن أبذل قصارى جهدي، وأستفيد من هذه اللحظة بتقديم أفضل ما لدي".

ثم أتم "بالطبع أتمنى أخي كيرفين أن يظهر مع منتخب الفرنسي في يوما من الأيام، أنا أثق فيه كثيرا".

كيرفين وماركوس هم أولاد ليليان تورام صانع ألعاب منتخب فرنسا الأسطوري الذي سجل هدفين في نصف نهائي كأس العالم 1998.

ويحمل تورام الأب مسيرة كروية حافلة بداية من موناكو مرورا بـ يوفنتوس ثم أخيرا برشلونة 2006 والاعتزال بعد عامين.

ويلعب ماركوس (25 عاما) في بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ويجيد مركز قلب الهجوم.

فيما كيرفين (21 عاما) في نيس، ويجيد مركز الوسط الدفاعي "ارتكاز".

كأس العالم ماركوس تورام فرنسا ليليان تورام
نرشح لكم
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات مباشر كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. جوووووووول ميلينكوفيتش سافيتش مهاجم ألمانيا: نأمل أن تسير الأمور في صالحنا بالجولة الأخيرة بيريزيتش: لعبت كرة القدم من أجل كأس العالم.. ودي بروين ومودريتش أفضل لاعبي الوسط
أخر الأخبار
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم 9 دقيقة | قطر 2022
فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني 17 دقيقة | قطر 2022
غلق الاشتراك في أضخم ماراثون في مصر بـ الأهرامات يوم 30 نوفمبر 36 دقيقة | رياضات أخرى
أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج 46 دقيقة | قطر 2022
ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا 52 دقيقة | قطر 2022
مران الأهلي - مشاركة عمار حمدي.. وراحة 24 ساعة 54 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات 58 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. جوووووووول ميلينكوفيتش سافيتش ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط