ماركوس تورام يكشف نصيحة والده بعد استدعائه لـ كأس العالم

كشف ماركوس تورام لاعب فرنسا حديثه مع والده ليليان أسطورة الكرة الفرنسية بعد الانضمام إلى قائمة المنتخب المستدعاة لـ كأس العالم.

وظهر تورام الابن ضمن 25 لاعبا لقيادة فرنسا في كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وسجل ماركوس ظهوره الأول رفقة فرنسا في كأس العالم أمام أستراليا بعد المشاركة لمدة دقيقة واحدة.

وقال تورام في تصريحات صحفية: "المشاركة في كأس العالم حلم الطفولة بالنسبة لي، والدي قال لي بعد الاستدعاء أن أظل صادقا مع نفسي".

وأضاف "لم يحدد لي أي هدف في البطولة لكن نصحني أن أبذل قصارى جهدي، وأستفيد من هذه اللحظة بتقديم أفضل ما لدي".

ثم أتم "بالطبع أتمنى أخي كيرفين أن يظهر مع منتخب الفرنسي في يوما من الأيام، أنا أثق فيه كثيرا".

كيرفين وماركوس هم أولاد ليليان تورام صانع ألعاب منتخب فرنسا الأسطوري الذي سجل هدفين في نصف نهائي كأس العالم 1998.

ويحمل تورام الأب مسيرة كروية حافلة بداية من موناكو مرورا بـ يوفنتوس ثم أخيرا برشلونة 2006 والاعتزال بعد عامين.

ويلعب ماركوس (25 عاما) في بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ويجيد مركز قلب الهجوم.

فيما كيرفين (21 عاما) في نيس، ويجيد مركز الوسط الدفاعي "ارتكاز".