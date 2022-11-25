أوتشوا عن مواجهة ميسي: يستطيع فعل أي شيء.. أحب مواجهة الأفضل وأهزمهم

لم يخف جييرمو أوتشوا حارس مرمى منتخب المكسيك رغبته في مواجهة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بل والتغلب عليه.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين والمكسيك غدا السبت في ملعب لوسيل في ثاني جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتحدث الحارس المكسيكي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "نحن مستعدون للمنافسة".

وواصل "ميسي لديه هذا السحر، لا يوجد أي شيء لا يستطيع فعله، ومن دقيقة إلى أخرى يمكنه حل الأمور وتسجيل الأهداف".

وأردف "سيكون تحديا رائعا وسيكون الأمر معقدا للغاية".

واستدرك الحارس المكسيكي "لكن هل يوجد أفضل من كأس العالم لمواجهة واحد من أفضل اللاعبين في العالم والتاريخ وهو ميسي إن لم يكن الأفضل".

وأتم أوتشوا تصريحاته "لست من الأشخاص الذين يقولون مهلا لا أريد اللعب ضد هذا أو ذاك لأنه صعب للغاية، بل على النقيض أريد اللعب ضدهم في كأس العالم وتقديم مباراة جيدة وأهزمهم".

وتعادل منتخب المكسيك سلبيا بدون أهداف في المباراة الأولى ضد بولندا وتصدى أوتشوا لركلة جزاء من روبرت ليفاندوفسكي.

بينما سقط منتخب الأرجنتين في مفاجأة مدوية أمام السعودية وخسر بهدفين لهدف.