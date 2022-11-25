وزير الرياضة السعودي: أتمنى رؤية رونالدو في دورينا.. وهذا موقفنا من مانشستر يونايتد

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 11:14

كتب : FilGoal

ركلة جزاء رونالدو أمام غانا

عبّر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة السعودي، عن أمنيته في قدوم كريستيانو رونالدو لدوري بلاده.

وانفصل رونالدو عن مانشستر يونايتد منذ أيام وبات لاعبًا حرًا، وترددت شائعات بشأن ارتباط اسمه بنادي النصر.

وصرّح الوزير السعودي خلال حوار مع شبكة سكاي سبورتس: "أقرأ ما تقرأونه في الصحف، ونرى اسم السعودية مرتبطًا بالعديد من هذه الأمور، خصوصًا إذا تعلق الأمر باستثمارات كبرى، لكن ليس لدي أي فكرة عن خططه المستقبلية".

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وأضاف: "من الذي لن يرغب في أن يلعب رونالدو بدوريه! إنه قدوة للعديد من اللاعبين الشبان، هو وميسي، أتمنى أن أراهما يلعبان في الدوري السعودي".

وشدد: "لم لا؟ دورينا قوي، وكل فريق يُسمَح له بضم 7 لاعبين بالإضافة إلى 1 على دكة البدلاء. أنديتنا تلعب في مستويات عالية في المسابقات الآسوية، والكرة السعودية قوية".

وسُئل الأمير عبد العزيز عن إمكانية شراء مانشستر يونايتد أو ليفربول كما تم سابقًا مع نيوكاسل يونايتد.

وقال الوزير: "كل شيء ممكن هذه الأيام، ولكني لا أعرف حقيقة هذه التقارير بكل صراحة. نبحث عن فرص مثل الجميع، ونعتقد أن هذه الفرص تسنح مرة واحدة في العمر، ويجب أن نستغلها دومًا".

وأشار: "لا أعرف إن كان هناك مستثمرين مهتمين بشراء مانشستر يونايتد أو ليفربول داخل السعودية، أتمنى ذلك بالطبع، ستكون صفقة مميزة للقطاع الخاص".

وشدد: "الرياضة السعودية بإمكانها الاستفادة من ذلك والقيام بتعاون مع هذه الأندية مثلما فعلنا مع نيوكاسل يونايتد وشركائنا حول العالم".

وعن كون مانشستر يونايتد فرصة أفضل لوجود قاعدة جماهيرية أكبر له في المملكة العربية السعودية، رد وزير الرياضة: "لا أمتلك الأرقام، لكن ليفربول تطور كثيرًا على مدار السنوات الماضية وحقق إنجازات مميزة، وأعتقد أن قاعدته الجماهيرية قد ارتفعت في السعودية".

وأتم معبّرًا عن سعادته بفوز بلاده التاريخي على الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم: "إنها نتيجة لا تُصدَّق. المنتخب لعب بشكل مميز، استعدوا لهذا اليوم طوال 3 سنوات. المدرب رينار قام بعمل رائع".

وتتواجد السعودية في المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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