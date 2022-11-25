لاعب غانا يرد على اتهامه بعدم احترام رونالدو بتقليد احتفاله

رد عثمان بوخاري لاعب منتخب غانا على اتهامه بعدم احترام كريستيانو رونالدو قائد البرتغال بعدما سجل هدفا في شباك الأخير في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس.

وكتب بوخاري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لاحظت أن احتفالي اليوم أدى إلى بعض التعليقات التي تشير لعدم احترامي لرونالدو".

وواصل "هذا غير صحيح، لقد تغلبت علي المشاعر التي سادت لحظة تسجيل هدفي لبلدي في مشاركتي الأولى في كأس العالم والتي أدت إلى احتفالي".

وأتم بوخاري "تربيتي لا تسمح لي بأن أكون غير محترم لكبار السن ناهيك عن أحد لاعبيني المفضلين، شكرا لدعمكم ونحن نركز الآن على المباراة المقبلة".

وفاز منتخب البرتغال على غانا بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب 947 في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويعد ذلك الهدف هو الثاني دوليا لبخاري رفقة منتخب غانا في ثماني مباريات فقط شارك فيها رفقة الفريق.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يلعب حاليا مع ريد ستار بلجراد الصربي بعدما انضم له الصيف الماضي.

وبدأ بخاري مسيرته في نادي أكرا ليونز الغاني ومنه انتقل إلى أندرلخت البلجيكي ثم ترينسين الروسي وجنت البلجيكي ونانت الفرنسي ثم ريد ستار بلجراد.

وتوج بخاري مع نانت بكأس فرنسا الموسم الماضي في المرة الثانية فقط في تاريخ النادي.

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