تشكيل ويلز - تغيير واحد وبيل التاريخي في القيادة أمام إيران

أجرى روب بيج المدير الفني لمنتخب ويلز تعديلا واحدا على تشكيله الأول في البطولة أمام أمريكا.

ودفع بيج بـ كيييفر موور مهاجم بورنموث بدلا من دانييل جيمس مهاجم فولام فيما ظلت باقي عناصر التشكيل على حالها.

فيما أصبح جاريث بيل أكثر لاعب يشارك بقميص ويلز بواقع 110 مباراة متخطيا كريس جونتر (109).

ويواجه منتخب ويلز منافسه إيران في الجولة الثانية من دو مجموعات كأس العالم 2022.

ويقام اللقاء على ملعب أحمد بن علي.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: واين هينيسي.

خط الدفاع: كريس ميفام - جو رودون - بن ديفيز.

خط الوسط: كونور روبرتس - إيثان أمبادو - آرون رامسي - نيكو ويليامز.

خط الهجوم: هاري ويلسون - كيفير موور- جاريث بيل.

يقع المنتخب الويلزي في المجموعة الثانية رفقة كل من إنجلترا وإيران وأمريكا.

وتعادل منتخب ويلز في مباراته الأولى أمام أمريكا بهدف لمثله وحصد النقطة الأولى.