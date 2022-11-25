تشكيل إيران – كيروش يجدد الثقة في حارس السداسية.. و5 تغييرات ضد ويلز

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 11:05

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - كأس العالم 2022

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران، عن تشكيل مباراة ويلز في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس العالم 2022.

وشهد التشكيل غياب علي رضا بيرانواند حارس المرمى الذي أصيب بكسر في الأنف في المباراة الأولى، ومنعه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الظهور أمام ويلز.

وجدد كيروش الثقة في سيد حسين حسيني حارس المرمى الذي تلقت شباكه 6 أهداف أمام إنجلترا، وأبقى أمير عابد زاده حارس مرمى بونفيرادينا على مقاعد البدلاء.

وأجرى كيروش 5 تغييرات عمومًا في تشكيله، أبرزها إقحام سردار أزمون مهاجم باير ليفركوزن على حساب علي رضا جهانبخش لاعب فينورد روتردام.

كما غيّر كيروش طريقة اللعب من 3-5-2 إلى 4-3-3 وأطاح بـ روزبه جشمي من عمق الدفاع.

وخسرت إيران المباراة الأولى أمام إنجلترا بنتيجة 2-6، وهي أكبر خسارة لها في تاريها بكأس العالم.

تشكيل إيران:

حراسة المرمى: سيد حسين حسيني

الدفاع: رامين رضائيان - مرتضى بور علي كنجي - سيد مجيد حسيني - ميلاد محمدي

الوسط: أحمد نور الله - سعيد عزة الله - إحسان حاج صافي

الهجوم: سردار أزمون - مهدي طارمي - علي غولي زاده

دكة البدلاء: أمير عابد زاده - بايام نيازماند - شجاعي خليل زاده - حسين كنعاني زادخان - صديق محرمي - روزبه جشمي - أبو الفضل جلالي - علي كريمي - سامان قدوس - علي رضا جهانبخش - وحيد أميري - مهدي ترابي - كريم أنصاري فرد

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