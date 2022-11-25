مواعيد مباريات الجمعة 25 نوفمبر 2022 – قطر للاستفاقة.. وقمة كلاسيكية بين إنجلترا وأمريكا

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 10:27

كتب : FilGoal

قطر - الإكوادور

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

ويستعرض FilGoal.com مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هـــنــــا

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كأس العالم

  • ويلز x إيران (12:00 ظهرًا)

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    Alkass Extra Two

    علي محمد علي، خليل البلوشي، سمير اليعقوبي

  • قطر x السنغال (3:00 عصرًا)

    beIN Sports Max 2

    BeIN Sports

    Alkass Extra One

    Alkass Extra Two

    حسن العيدروس، خالد الحدي، منتصر الأزهري

  • هولندا x الإكوادور (6:00 مساءً)

    beIN Sports Max 1

    Alkass Extra One

    Alkass Extra Two

    عامر الخوذيري، سمير المعيرفي، محمد السعدي

  • إنجلترا x الولايات المتحدة الأمريكية (9:00 مساء)

    beIN Sports Max 2

    Alkass Extra One

    Alkass Extra Two

    عصام الشوالي، أحمد الطيب، هيكل الصغير

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الدرجة الثانية

وفي أبرز مباريات الدرجة الثانية المصرية، يلتقي القناة بـ إيسترن كومباني، ويلعب وادي دجلة أمام السكة الحديد، ويصطدم زد بـ بتروجت، ويلعب الترسانة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وتقام كل المباريات في نفس التوقيت بتمام الثانية والنصف عصرًا.

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