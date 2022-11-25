مواعيد مباريات الجمعة 25 نوفمبر 2022 – قطر للاستفاقة.. وقمة كلاسيكية بين إنجلترا وأمريكا
الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 10:27
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022.
ويستعرض FilGoal.com مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.
يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هـــنــــا
----------------
كأس العالم
- ويلز x إيران (12:00 ظهرًا)
beIN Sports Max 1
Alkass Extra One
Alkass Extra Two
علي محمد علي، خليل البلوشي، سمير اليعقوبي
- قطر x السنغال (3:00 عصرًا)
beIN Sports Max 2
BeIN Sports
Alkass Extra One
Alkass Extra Two
حسن العيدروس، خالد الحدي، منتصر الأزهري
- هولندا x الإكوادور (6:00 مساءً)
beIN Sports Max 1
Alkass Extra One
Alkass Extra Two
عامر الخوذيري، سمير المعيرفي، محمد السعدي
- إنجلترا x الولايات المتحدة الأمريكية (9:00 مساء)
beIN Sports Max 2
Alkass Extra One
Alkass Extra Two
عصام الشوالي، أحمد الطيب، هيكل الصغير
مبــــــــــــــــاريات الجولة الثانية من كأس العالم 🔥
قطر من أجل تصحيح المسار أمام السنغال 🇶🇦
إنجلترا في مواجهة أمريكا من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16 🏴🔝#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AN3PIVmC9C— FilGoal (@FilGoal) November 25, 2022
---------------
الدرجة الثانية
وفي أبرز مباريات الدرجة الثانية المصرية، يلتقي القناة بـ إيسترن كومباني، ويلعب وادي دجلة أمام السكة الحديد، ويصطدم زد بـ بتروجت، ويلعب الترسانة أمام كهرباء الإسماعيلية.
وتقام كل المباريات في نفس التوقيت بتمام الثانية والنصف عصرًا.