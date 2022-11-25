مواعيد مباريات الجمعة 25 نوفمبر 2022 – قطر للاستفاقة.. وقمة كلاسيكية بين إنجلترا وأمريكا

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

ويستعرض FilGoal.com مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هـــنــــا

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كأس العالم

ويلز x إيران (12:00 ظهرًا) beIN Sports Max 1 Alkass Extra One Alkass Extra Two علي محمد علي، خليل البلوشي، سمير اليعقوبي

قطر x السنغال (3:00 عصرًا) beIN Sports Max 2 BeIN Sports Alkass Extra One Alkass Extra Two حسن العيدروس، خالد الحدي، منتصر الأزهري

هولندا x الإكوادور (6:00 مساءً) beIN Sports Max 1 Alkass Extra One Alkass Extra Two عامر الخوذيري، سمير المعيرفي، محمد السعدي

إنجلترا x الولايات المتحدة الأمريكية (9:00 مساء) beIN Sports Max 2 Alkass Extra One Alkass Extra Two عصام الشوالي، أحمد الطيب، هيكل الصغير

مبــــــــــــــــاريات الجولة الثانية من كأس العالم 🔥 قطر من أجل تصحيح المسار أمام السنغال 🇶🇦 إنجلترا في مواجهة أمريكا من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔝#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AN3PIVmC9C — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2022

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الدرجة الثانية

وفي أبرز مباريات الدرجة الثانية المصرية، يلتقي القناة بـ إيسترن كومباني، ويلعب وادي دجلة أمام السكة الحديد، ويصطدم زد بـ بتروجت، ويلعب الترسانة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وتقام كل المباريات في نفس التوقيت بتمام الثانية والنصف عصرًا.